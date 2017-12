Mercoledì 10 gennaio partirà il corso professionale per Bagnino di Salvataggio organizzato dalla sezione sambenedettese della Società Nazionale di Salvamento. Prima lezione gratuita

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in partenza 3 corsi altamente qualificati utili al rilascio dei Brevetti di Bagnino di Salvataggio, Istruttore di Nuoto e Operatore SUP & SURF Rescue presso la sezione sambenedettese della Società Nazionale di Salvamento, diretta da Piernicola Troli.

I corsi sono coordinati dal prof. Gianluigi Marinangeli e saranno tenuti da istruttori certificati IAMAS (Istruttore nelle Arti MArinaresche per il Salvataggio). Le lezioni si svolgeranno a cadenza bimestrale nel corso dell’anno solare presso tutti gli impianti natatori del Piceno.

BAGNINO DI SALVATAGGIO. Il corso professionale prenderà il via mercoledì 10 gennaio 2018 ed è legalmente riconosciuto per l’esercizio della professione presso il litorale marittimo e le acque interne (piscine, fiumi e laghi). Il brevetto è valutato “Titolo professionale di merito” per l’arruolamento nelle Forze Armate e attribuisce crediti scolastici. Possono partecipare persone di entrambi i sessi ed età compresa tra i 16 e i 55 anni. La prima lezione è gratuita e valutativa.

ISTRUTTORE DI NUOTO. Il corso partirà sabato 3 febbraio 2018 e si svolgerà in collaborazione con diverse associazioni sportive dilettantistiche del Nuoto. Le lezioni, a carattere teorico-pratico, riguarderanno l’insegnamento delle tecniche del nuoto. I partecipanti potranno effettuare un tirocinio presso le associazioni affiliate, affiancati da istruttori qualificati.

OPERATORE SUP&SURF. Il corso di specializzazione è in programma a partire dal mese di aprile 2018 (data da definire) e permetterà di acquisire elevate competenze sulle tecniche di soccorso legate all’utilizzo dell’innovativa tavola da salvataggio (Air Surf o Rescue Board).

Il corso è riservato ai soli possessori del Brevetto di Bagnino di Salvataggio.

Per avere maggiori informazioni sui corsi: consultare il sito salvamentosanbenedetto.it, inviare una mail a salvamento.sbt@libero.it o contattare il numero 329 89 97 747.

