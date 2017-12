Ogni servizio avrà la durata di 30 minuti, per un totale annuo di 2000 servizi. All’associazione affidataria sarà riconosciuto un contributo annuale di 5 mila euro

GROTTAMMARE – Il Comune cerca un’organizzazione di volontariato per la gestione delle attività di sorveglianza e di vigilanza davanti alle scuole, prima e al termine dell’orario delle lezioni, per tutto l’anno 2018.

L’associazione affidataria dovrà garantire la presenza di almeno un associato volontario per ogni plesso, sia nelle ore di entrata che in quelle di uscita, siano queste previste nelle ore antimeridiane o pomeridiane.

Ogni servizio avrà la durata di 30 minuti, per un totale annuo di 2000 servizi. All’associazione affidataria sarà riconosciuto un contributo annuale di 5 mila euro.

Possono presentare una manifestazione di interesse le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal Codice: iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro) o in quello regionale; il possesso di requisiti di moralità professionale; il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari.

La scelta si baserà sulla graduatoria che verrà stilata mediante l’assegnazione di punteggi riferiti a specifici criteri: numero di mesi – non inferiore a sei – di iscrizione nel registro regionale/nazionale; numero dei volontari aderenti alla data di pubblicazione dell’avviso; attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche; attività di formazione erogata ai propri associati.

Le domande vanno presentate utilizzando l’apposito modulo di domanda richiedibile in municipio (presso l’URP o il settore Servizi sociali e Affari generali al primo piano – 0735.739223) o scaricabile da internet. La consegna può essere effettuata a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie di recapito, al Protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno di scadenza.

