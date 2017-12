Nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, con piogge sparse fino al mattino di domani, venerdì 29 dicembre. I venti diventeranno via via più forti al 29 dicembre, con onde alte due metri. Le temperature sulla costa, nei prossimi giorni, oscilleranno da una minima di 2 gradi ad una massima di 10.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il peggioramento delle condizioni climatiche delle ultime ore ha provocato una mareggiata nel Medio Adriatico. A San Benedetto la forza delle onde impedisce attualmente di recarsi al Molo Sud in sicurezza così come di attraversare la pista ciclabile che conduce al Molo Sud in condizioni di sicurezza. Per questo motivo è interdetto l’ingresso al braccio meridionale del molo e il passaggio sulla pista ciclabile.

Nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, con piogge sparse fino al mattino di domani, venerdì 29 dicembre. I venti diventeranno via via più forti al 29 dicembre, con onde alte due metri. Le temperature sulla costa, nei prossimi giorni, oscilleranno da una minima di 2 gradi ad una massima di 10.

La situazione meteo-marina sarà più complessa invece nel Tirreno, dove è attesa un’altezza delle onde fino a 4-5 metri e venti più potenti di quelli adriatici.

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 212 volte, 213 oggi)