SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella tarda mattinata del 27 dicembre.

Scontro fra auto e bici in viale dello Sport a San Benedetto: il ciclista, un anziano dalle prime indiscrezioni, è stato portato in ospedale per le cure mediche tramite un’ambulanza.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute per i rilievi. Un pò di rallentamenti in quel tratto a causa degli interventi.

