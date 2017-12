MONTEPRANDONE – Stupenda giornata di Santo Stefano in piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone con il “Natale al Centopercento”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti e artigiani “Centopercento” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, della Provincia di Ascoli Piceno, della Camera di Commercio di Ascoli Piceno e di numerosi sponsor privati.

Centinaia di famiglie hanno trascorso un pomeriggio intenso e coinvolgente partecipando alle tante iniziative organizzate al Centro GiovArti dove è allestito il rifugio di Babbo Natale, è stato possibile guardare cartoni animati e film gratuiti, partecipare ai laboratori creativi e giocare alla “tombola pazza” organizzata da Pippi Animazioni e vinta dalla piccola Alessandra di Centobuchi.

Anche in piazza dell’Unità, dove sono allestiti il Mercatino delle botteghe del paese e la pista di pattinaggio, i più piccoli hanno pattinato con la Mascotte Wacko’s dell’azienda San Carlo che ha offerto patatine a tutti e hanno assistito allo spettacolo di magia e intrattenimento del Mago Pier.

I più grandi sono rimasti affascinati dall’atmosfera creata dal suono delle zampogne dei frati dei frati della comunità “Il mandorlo” di Rotella.

“È stato ed è ancora un grosso impegno preparare e portare a termine il programma di Natale al Centopercento – dichiara Valerio Straccia segretario dell’associazione – ma il successo e le presenze di persone anche provenienti dai Comuni limitrofi ci ripaga interamente”.

Grande soddisfazione esprime il presidente Domenico Grelli: “E’ una manifestazione di livello in cui abbiamo allestito un mercatino di qualità dove è evidente che i prodotti presentati, le mille idee regalo sono provenienti dai nostri negozi che hanno avuto così una possibilità di lavoro e una vetrina mai così importanti. Finalmente siamo riusciti a far vedere quanta qualità e professionalità riusciamo ad esprimere”.

Tiziana Vagnoni del direttivo si rallegra, invece, dell’atmosfera magica creatasi tra i commercianti finalmente colleghi e non concorrenti e annuncia “Non è finita qua. Vi aspettiamo sabato 30 dicembre per una giornata super e una serata con tanti iniziative per grandi e piccini”.

Dalle 10 fino a tarda sera saranno aperti mercatino e pista di pattinaggio. Dalle 21 invece ci sarà una “Anteprima di Capodanno”. In piazza dell’Unità si comincia con la tombola musicale con tanti premi condotta da Luca Sestili di Radio Azzurra e dj Demis, poi ci sarà la dance music sul ghiaccio in attesa della mezzanotte quando, conto alla rovescia, il cielo su Centobuchi si illuminerà con i fuochi d’artificio piro-musicali della pirotecnica “Santa Chiara”. Per finire brindisi con tutti i personaggi del villaggio e i commercianti.

