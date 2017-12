SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con oltre 700 biglietti venduti, ANCORAinCORO Gospel Choir fa ancora il pieno di solidarietà a San Benedetto del Tronto con il suo spettacolo Gospop Xmas 2017.

Sabato 23 dicembre il palco del Palariviera ha visto esibirsi l’intera formazione di 50 elementi, tra coristi e musicisti. Un imponente apparato tecnico audio/luci a supporto di una scaletta Gospel e Pop che ha alternato momenti di rara intensità, con pezzi come: Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, You’ve Got a Friend di Carole King, ad altri più leggeri e divertenti con brani quali I’m Still Standing di Elton John e Mamma Mia degli Abba. Immancabile la versione corale di Bohemian Rhapsody che con il brano principe dei Gospel natalizi, Oh Happy Day, ha chiuso una serata memorabile.

Tra gli intervenuti, si segnala il Dott. Vincenzo Castelli, consulente dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nonché presidente dell’Associazione On The Road Onlus, beneficiaria degli incassi di quest’anno, che da vent’anni svolge la sua attività sulla Bonifica del Tronto per aiutare le ragazze, spesso minorenni, vittime della tratta di esseri umani.

“Iniziative come questa, in grado di conciliare cultura e impegno sociale, – ha sottolineato Castelli – sono fiori all’occhiello per il nostro territorio e vanno sempre sostenute”.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori che ringraziano in particolar modo lo staff tecnico della Sat Service di Sant’Omero per aver allestito un impianto audio-luci di altissimo livello.

Il secondo ed ultimo appuntamento di Gospop Xmas 2017 è al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, sabato 30 dicembre, ore 21:30. Info e biglietti esclusivamente presso la biglietteria del teatro in Piazza del Popolo (tel. 0736 244970 – posti numerati: Galleria 6 euro, Palchi 4° e 3° ordine 8 euro Palchi 2°, 1° ordine e Platea € 10).

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 52 volte, 52 oggi)