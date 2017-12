In entrambi i casi, dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di roghi accidentali. Interventi tempestivi da parte dei Vigili del Fuoco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Natale di lavoro per i pompieri sambenedettesi.

Nel pomeriggio del 25 dicembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un’auto in fiamme a Grottammare: hanno spento il rogo in maniera rapida.

Poco fa sono andati a San Benedetto per un altro veicolo in fiamme. L’intervento è quasi concluso.

In entrambi i casi, dalle prime indiscrezioni, si tratterebbero di roghi accidentali.

