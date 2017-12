SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritornano i fantasmi del passato per la Happy Car di serie D femminile. Le ragazze di Ciabattoni escono sconfitte sabato pomeriggio per 3 a 1 alla palestra Curzi contro la Maga Game Volley Ascoli che si aggiudica il quarto posto virtuale del girone C con l’intera posta in palio.

Termina la serie positiva delle sambenedettesi, eppure nel primo set si è vista la Samb delle ultime uscite, incisiva, perspicace in ogni settore e con merito ha concluso vittoriosa la prima frazione con il punteggio di 25-18.

Nei set successivi si è tornati al passato, con sprazzi di bella pallavolo alternati a qualche errore di troppo. Nonostante gli incitamenti di Ciabattoni, la Happy Car ha fatto quello che ha potuto, ma le ascolane si sono dimostrate fortissime in difesa e capaci di chiudere tutti gli attacchi delle rossoblu con una prestazione da squadra da altissima classifica. Ne derivano tre set in cui le ascolane hanno sempre mantenuto quei pochi punti di vantaggio utili per vincere set e partita con un doppio 25-21 e 25-20.

Nella prossima gara le rossoblu di Ciabattoni riposeranno (anche i ragazzi non giocheranno, nds.) e affronteranno il fanalino di coda Pagliare per ripartire e rilanciarsi per un campionato tranquillo, cercando di riportare speranza per il traguardo dei playoff promozione.

Se la D riposa, protagoniste all’alba del 2018 saranno le squadre Happy Car di Prima Divisione e Under 13

Per la Prima Divisione Maschile due saranno le partite entrambe programmate per le ore 18 sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania. La squadra B di Moriconi sarà in trasferta a Fermo; di grande interesse la sfida della squadra A di Montanini impegnata alla palestra Curzi contro la Videx per continuare l’inseguimento a Montegiorgio e consolidare il secondo posto del suo girone.

Il giorno successivo alle ore 19, la Happy Car di Prima Divisione femminile giocherà in casa contro la Libero Volley per il quarto posto provvisorio.

Domenica mattina le formazioni Under si divideranno tra la Curzi con il triangolare tra l’Under 13 femminile A, Pagliare Volley e Incontra Volley e la palestra del Liceo Scientifico Rosetti con i rossoblu Under 13 che affronteranno Civitanova e Loreto. La squadra B di Under 13 femminile sarà impegnata a Casette D’Ete.

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)