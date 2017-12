Un momento come affermato successivamente da Bianconi per stare tutti insieme con spensieratezza in vista delle festività e dopo le fatiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Ringrazio tutti, sponsor, tecnici, dirigenti e soprattutto i nostri atleti e i nostri ragazzi”, così il presidente Mario Bianconi ha introdotto la tradizionale festa di Natale della Samb Volley, svoltasi nella serata di venerdì 22 dicembre alla Palestra Curzi, un momento come affermato successivamente da Bianconi per stare tutti insieme con spensieratezza in vista delle festività e dopo le fatiche di un 2017 frenetico e carico di soddisfazioni.

Alla serata, da segnalare il saluto dell´Assessore allo Sport Pierluigi Tassotti e del Direttore del servizio Sport e Giovani Alessandro Amadio, in rappresentanza della Città di San Benedetto del Tronto. Presenti anche i Consiglieri Emidio Del Zompo e Tonino Capriotti, da sempre legati alla società pallavolistica sambenedettese.

Tantissima gente ha partecipato al ricchissimo buffet natalizio offerto da Papillon di Porto d’Ascoli e come sempre protagonisti sono stati i più piccoli, impegnati in più vesti e di grande aiuto per il successo della manifestazione, oltre alla grande passione di tutti.

Come sempre, traghettatore e animatore della serata il Dirigente Tonino Brandimarte che ha presentato i vari momenti: la pesca, la consegna dei doni ai capitani e agli allenatori di tutte le compagini coinvolte, sponsorizzate dal marchio Happy Car e l´affollatissimo momento dei regali agli atleti più giovani.

Come ogni Natale che si rispetta, non è mancata la tombola. A vincere il videogioco Xbox è stata una delle più piccole partecipanti ad una serata che ha visto tanta partecipazione e tanto entusiasmo in vista del 2018, 40esimo anno della Samb Volley.

