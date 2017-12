Sono in corso indagini per verificare un possibile collegamento fra l’investito e il mezzo rubato. Rilievi compiuti dalla Polizia Stradale

COLONNELLA – Nella notte tra il 22 e 23 dicembre si è verificato un incidente.

Sulla Bonifica, a Colonnella, un marocchino senza documenti (sulla trentina di anni), è stato investito da un’auto. E’ stato portato all’ospedale per le cure mediche: per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

A poca distanza è stata rinvenuta un’auto rubata qualche ora prima a Pagliare del Tronto. Sono in corso indagini per verificare un possibile collegamento fra l’investito e il mezzo rubato.

Rilievi compiuti dalla Polizia Stradale di Atri.

