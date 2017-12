Sono in corso ulteriori indagini da parte del Commissariato sambenedettese, diretto dal dirigente Filippo Stragapede ma al momento il locale è stato sequestrato e chiuso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione alle prime ore del 23 dicembre in Riviera da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

E’ stato sequestrato un circolo in via Ferri, nel quartiere San Filippo Neri: all’interno le Forze dell’Ordine hanno trovato soggetti riconducibili al gioco d’azzardo e del materiale per la pratica.

Sono in corso ulteriori indagini da parte del Commissariato sambenedettese, diretto dal dirigente Filippo Stragapede, ma al momento il locale è stato sequestrato e chiuso.

