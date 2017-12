SANT’ELPIDIO A MARE – Continua l’attività operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno nel quotidiano impegno in favore dei cittadini delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

In particolare, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno del traffico illecito di stupefacenti, nella serata del 22 dicembrei militari della Stazione di Sant’Elpidio a Mare, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fermo, hanno arrestato un giovane del luogo che teneva nella sua abitazione, ben occultato in camera da letto, un panetto di hashish del peso di 520 grammi.

Il giovane è stato quindi immediatamente condotto presso il carcere di Fermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

