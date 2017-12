TORTORETO – Maxi carambola con diverse auto coinvolte in A14. Nel terribile impatto, avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, non lontano dal ponte del Salinello in direzione sud, ha perso la vita una donna di origini russe. Altre 5 persone sono rimaste ferite: 2 di loro sono state trasportate al Mazzini di Teramo, 3 all’ospedale di Giulianova. Sul posto la polizia autostradale di Pescara e i vigili del fuoco. Traffico ancora rallentato su tutto il tratto.

