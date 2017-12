SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande soddisfazione in riviera non solo per gli ottimi risultati della Prima Squadra e di tutto il settore giovanile rossoblu; il grottammarese Michele Centonza, 24 anni, arbitrerà domenica 24 dicembre il derby della capitale del campionato di pallacanestro serie A2 tra Virtus Roma ed Eurobasket Roma, con la diretta televisiva alle ore 12 su Sportitalia.

Tutta la riviera e la Sambenedettese Basket sono infatti orgogliosi di questa designazione; Michele Centonza è stato infatti un giocatore rossoblu in tutta la trafila del settore giovanile esordendo anche in Serie C da giovanissimo, ma portando avanti la carriera di arbitro, partendo dalle partite amichevoli di minibasket fino ad arrivare ad essere chiamato a fischiare durante il derby di Roma in serie A2.

La passione per la pallacanestro è ormai nel sangue della famiglia Centonza, il fratello più giovane Marco, è il play-maker della Samb in serie C.

