SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In sinergia con il Rally Tour che Luigi Di Maio sta promuovendo in tutta Italia per incontrare i cittadini e confrontarsi con loro in merito alle tematiche del Programma Nazionale del Movimento 5 Stelle, i vari gruppi territoriali sosterranno le azioni del Movimento. In questa settimana una delle tematiche trattate è quella del Turismo e non poteva mancare un coinvolgimento del Piceno e della nostra città, da sempre al centro di questa importante risorsa Regionale.” Con queste parole il Movimento 5 Stelle di San Benedetto preannuncia, per sabato 23 dicembre, un meeting in pieno centro a San Benedetto per parlare di turismo.

Saranno presenti i gruppi provinciali del Movimento 5 Stelle e i parlamentari marchigiani, si sono dati appuntamento a San Benedetto del Tronto, in Viale Secondo Moretti – luogo storico dei banchetti del Meetup 5 Stelle – per incontrare i cittadini piceni e parlare del programma Turismo. I Portavoce Donatella Agostinelli, Andrea Cecconi e Patrizia Terzoni, saranno al banchetto insieme con gli attivisti di San Benedetto e del Piceno dalle ore 11 alle 13.

