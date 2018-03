Una triste vicenda di violenza e malavita a Grottammare rischia di segnare per sempre una famiglia. Ricattata dagli usurai finisce in un giro di droga e sconta un anno di pena. Marito e figlio costretti ad emigrare in Marocco, lei invece si vede rifiutare qualsiasi proposta di lavoro. Compresa una "borsa" della Regione, 500 euro al mese, che sarebbe partita il 2 novembre