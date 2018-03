Nella gara che apre 6a giornata, la squadra rossoblu (al 4° successo stagionale, il 2° esterno) dopo 2 ko consecutivi, si riscatta vincendo (0-2) sul campo della Reggiana (al 2° ko consecutivo, il 3° stagionale, il 2° interno, non segna da 2 gare ed il cui tecnico Menichini è stato esonerato) ed agganciando per ora la formazione brianzola (che domani giocherà a Trieste) in 2a posizione a quota 12, a -1 dal Pordenone (impegnato in casa del Feralpisalò) capolista. Intanto Modena-Mestre quasi sicuramente non si giocherà e sarà assegnato lo 0-3 a tavolino agli ospiti. All'interno anche i risultati del Girone C.