Fabrianesi (al 2° successo consecutivo, sempre in casa) battono (2-1) montegiorgesi (che venivano da 4 successi consecutivi e non subivano gol da 6 gare) e scavalcano Sangiustese (sconfitta nell'anticipo del sabato a Loreto) ritrovando il 1° posto ed in solitario, a quota 39. Biagiotti espugnano in rimonta (1-2) il campo dei cremisi (già battuti all'andata e nella finale di Coppa Italia) staccandoli in classifica dove salgono a quota 34 assieme ai petrianesi che travolgono (5-1) Folgore Veregra (che resta ancora al palo col 19° ko consecutivo, il 10°esterno). Helvia Recina (al 2° successo consecutivo, sempre in casa) piega (3-2) Forsempronese. Urbania-Marina rinviata per neve.