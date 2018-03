L'incontro che si terrà presso la sede del Quartiere Mare alle ore 17, toccherà punti importanti come i progetti per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in alcune vie del quartiere e la costruzione di un Centro Commerciale in Via Mare. Potrebbero partecipare anche alcuni Assessori e Consiglieri Comunali. Il Presidente del Comitato richiede un ampia partecipazione soprattutto dei cittadini residenti e dei commercianti di zona.