CORRIDONIA- Apollo Kric batte Dominus Celeris nel premio Tavignano, confermando i pronostici che lo davano favorito. Il portacolori della scuderia Di Corinto ha comunque ottenuto la seconda piazza davanti a Quadro d’Autore. Dunque, rispettatisissimo il nostro pronostico che aveva dato, e in ordine, i tre cavalli cavalli che hanno dominato la corsa. Va subito al comando Dominus Celeris che all’ingresso in retta d’arrivo cede a Apollo Kric. Nel finale il baio montato da Alberto Antinori tenta di recuperare la testa ma il portacolori della scuderia Di Florio resiste e va a vincere con due lunghezze di vantaggio. Nella corsa di apertura Persian Blanca si aggiudica il premio Taverne con una bella volata finale. Nella corsa riservata ai puledri i portacolori della scuderia Verdicchio dominano per tutto il tracciato e poi cambio di testa nel finale a vantaggio Little Rosy, che vincew avanti al compagno Imco Join. Nel premio Sorti Petfield, della scuderia Calamanti, grazie ad una bella rimonta con sprint finale si aggiudica la prima piazza, davanti al generoso Anko Marzio e Naval War. Nel premio Taccoli Listentotherain ha preso subito il controllo della corsa senza lasciare spazio agli avversari. Big Ball si è guadagnato il secondo posto davanti a Mad darling e Jungle Gold. La sesta corsa, il premio Stigliano, ha visto il dominio di Laura Brioschi, mentre Leopoldo gli ha alitato alle spalle per tutti i 1750 metri, senza riuscire però a rubargli la vittoria.

RISULTATI DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2002

1 CORSA Persian Blanca, Magoga, Lionel, May Be

2 CORSA Apollo Kric, Dominus Celeris, Quadro d’Autore, Lady Willow

3 CORSA Little Rosy, Imco Join, Tawamana, Chevalier

4 CORSA Petfield, Anko Marzio, Naval War, Karim

5 CORSA Listentotherain, Big Ball, Mad Darling,

Jungle Gold

6 CORSA Laura Brioschi, Leopoldo, Toro Seduto, Landman

