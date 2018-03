Considerato che per tutta l’estate il tratto finale del marciapiede di via dei Mille a Porto d’Ascoli è stato recintato, impedendo il passaggio a pedoni e disabili

CHIEDO

1-se esiste autorizzazione per occupazione suolo pubblico

2-chi ha firmato l’autorizzazione

3-se manca l’autorizzazione perchè i vigili urbani non sono intervenuti in particolr modo nel periodo estivo?

Si chiede risposta al Consiglio comunale

Il capogruppo dei DS, Giovanni Gaspari

