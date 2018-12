Foto Live di Matteo Straccia

GUBBIO – Tutto pronto per Gubbio-Samb, 18^ gara del girone B di Serie C. Gli uomini di Roselli, 5 punti sopra agli umbri in classifica, devono fare i conti con le assenze, ormai un leitmotiv di queste ultime settimane. La difesa è da inventare con Gelonese che si dovrebbe abbassare nei tre dietro con Miceli e Zaffagnini. Caccetta ancora titolare al centro del reparto mediano mentre davanti giocano Ilari e Calderini.

Le formazioni:

Gubbio (4-2-3-1) All.: Giuseppe Galderisi. Marchegiani, Paolelli(36′ st Tofanari), Espeche, Piccinni, Pedrelli, Benedetti (26′ st Tavernelli), Malaccari, De Silvestro(15′ st Battista), Plescia (15′ st Casiraghi), Casoli, Marchi. In panchina: Battaiola, Nuti, Maini, Casiraghi, Conti, Schiaroli, Tavernelli, Ricci, Tofanari, Battista, Campagnacci, Morlandi.

Samb (4-3-3) All.: Giorgio Roselli. Pegorin, Gelonese, Miceli, Zaffagnini, Rapisarda, Signori, Caccetta, Rocchi, Cecchini, Ilari, Calderini (20′ st Russotto). In panchina: Sala, Di Massimo, Brunetti, Islamaj, De Paoli, Panaioli, Gemignani, Russotto.

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Meocci-Testi)

Note: Circa 150 i tifosi rossoblu arrivati fino a Gubbio (FOTO)

Marcatori:

Ammoniti: 22′ pt Rapisarda (S), 41′ pt Malaccari (G), 23′ st Gelonese (S)

Espulsi:

Angoli: 5-2

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Prima occasione potenziale per la Samb. Cecchini da rimessa laterale pesca Ilari che sfila sulla sinistra, pallone in mezzo di prima intenzione che attraversa l’area con Rocchi che non arriva.

10′ Traversa clamorosa di Calderini che sfrutta un recupero palla di Ilari e si getta verso l’area, poi il tiro dal limite e il legno pieno! (FOTO)

19′ Punizione dai 25 metri per il Gubbio. Parte Piccinni e Pegorin si supera con una grande parata! (FOTO)

22′ Altra punizione per il Gubbio, fallo di Rapisarda che prende pure il giallo. Pallone più vicino al limite dell’area adesso, sul vertice sinistro.

23′ Parte Marchi col destro, pallone deviato in angolo dalla barriera.

26′ Cross di Cecchini, velo di Rocchi con Calderini che prova a deviare col tacco: blocca Marchegiani portiere figlio d’arte (il padre è Luca, ex calciatore della Lazio).

27′ Ancora una punizione per il Gubbio dai 25 metri, stavolta il pallone è recapitato in area dove però non c’è nessuno: sfera che sfila sul fondo.

31′ Rapisarda, ben servito da Rocchi, si guadagna il fondo e va al cross: prova a inserirsi Cechini da dietro ma sale addosso a un difensore di casa. Punizione.

35′ Calderini prova lo scatto sulla sinistra, oggi sembra in gran forma il numero 10. La sua corsa si ferma però sbattendo contro la difesa eugubina. (FOTO)

37′ Casoli prova a sfilare sulla sinistra, grande intervento di Gelonese che salva tutto.

38′ Altro grande scatto di Calderini, Paolelli lo chiude in angolo. Peccato, era entrato in area il numero 10.

39′ Pallone dentro l’area dove Ilari trova il giusto tempo ma viene anticipato. La Samb c’è!

41′ Giallo a Malaccari che ha steso Rocchi in ripartenza. Rocchi fra i migliori finora assieme a Calderini e Gelonese.

44′ Altro 1 contro 1 vinto da Calderini che se ne va a Paolelli e dal fondo crossa col sinistro. Marchegiani blocca, seppur con qualche patema.

45′ Finisce a reti bianche il primo tempo. Calderini colglie una traversa clamorosa al 10′. Qualche minuto dopo Pegorin salva il risultato su una bella punizione di Piccinni.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida, nessun cambio fra i 22 in campo.

2′ Marchi entra in area passando fra Rapisarda e Gelonese, poi il sinistro: fuori.

3′ De Silvestro entra in area e crossa: bravissimo Gelonese a salvare in scivolata. Grande partita da difensore del numero 4. Poi Plescia va al tiro che finisce in faccia a Zaffagnini anche se gli eugubini lamentano un tocco di mano. Per l’arbitro non c’è nulla.

9′ Ennesima punizione dal limite guadagnata dal Gubbio. Sul pallone Casoli che va in area col sinistro,allontana Zaffagnini.

12′ Buona palla recuperata da Signori e recapitata a Calderini che prova un timido destro da fuori area palla fuori.

14′ Rapisarda salva tutto con la Samb scoperta s contropiede del Gubbio. Solo angolo.

15′ Fuori Plescia e dentro Casiraghi, poi fuori De Silvestro per Battista. Doppio cambio Gubbio.

17′ Cecchini al cross teso, Marchegiani blocca prima dell’arrivo di Rocchi e Ilari (FOTO).

19′ Ancora una volta concessa punizione dal limite al Gubbio. Stavolta la posizione è molto decentrata sulla destra, probabilmente partirà il cross. Parte Battista ma il pallone è sballato e finisce fuori.

20′ Entra Russotto per Calderini nella Samb.

25′ Cross di Casiraghi a cercare Battista in area che cade e chiede il rigore. Pashuku dice di no.

26′ Dentro Tavernelli per Benedetti nel Gubbio.

28′ Casiraghi ci prova da fuori, pallone deviato e sarà angolo per il Gubbio, il quinto della partita.

36′ Il Gubbio tira fuori Paolelli per Tofanari.

36′ Russotto ci prova da fuori! Marchegiani si tuffa e para. (FOTO)

43′ Cross da corner di Russotto e Zaffagnini prova di testa p’alla fuori di pochissimo! (FOTO)

45′ Ci saranno 4 minuti di recupero mentre il Gubbio prova l’assedio, senza particolari risultati.

45’+4 Finisce qui. E’ 0-0 fra Samb e Gubbio.

