MONTEPRANDONE – Giornata ricca di eventi a Monteprandone domenica 16 dicembre, all’insegna del volontariato e della solidarietà.

Nell’ambito delle manifestazioni del “Natale al CentoperCento”, l’Avis comunale di Monteprandone, in collaborazione con l’US Acli Marche, ripropone PasseggiAvis, la camminata delle associazioni di volontariato (e non solo) in stile tipicamente natalizio. Avis, Auser, Admo, Federvol, Croce Rossa Italiana e Cento Soccorso si uniranno per testimoniare la loro presenza, preziosa e a volte di vitale importanza. In questo cammino saranno coadiuvate da associazioni storiche del territorio, come la Proloco di Monteprandone, l’associazione Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca e la Nuova Podistica Centobuchi.

L’appuntamento è per le ore 9 in Piazza dell’Unità a Centobuchi. Un bus navetta, poi, porterà i podisti nel centro storico di Monteprandone, dove potranno visitare i presepi allestiti all’interno di Palazzo Parissi guidati dal maestro presepaio Giovanni Rosati. Dopo l’iscrizione, verranno consegnati casacca e cappellino di Natale e alle ore 10.30 si partirà alla volta di Centobuchi. La carovana attraverserà le stupende colline monteprandonesi dove la vista spazierà dall’Adriatico ai Sibillini.

All’arrivo, in piazza dell’Unità, i partecipanti saranno accolti da un aperitivo e dall’apertura della “Casetta Avis”, appositamente allestita per l’iscrizione degli aspiranti donatori e per richiedere informazioni di qualsiasi genere riguardanti la donazione del sangue, del plasma e del midollo osseo.

Ma non finisce qui: nel pomeriggio, dalle ore 15 si tornerà di nuovo in piazza dell’Unità, dove i volontari dell’Avis continueranno a fare promozione. Gli aspiranti donatori che si iscriveranno in giornata, riceveranno un ingresso gratuito per la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

L’evento clou è atteso per le ore 17.30 nella vicina Sala Convegni, dove si svolgerà un’ incontro con i protagonisti dello sport del nostro territorio. Anais Pedroni, Denis Curzi, Massimo Fabbrizi, Fabrizio Iaconi, John Mark Nalocca, Francesco Nespeca, Eros Sciamanna e Giuseppe Squasselli, vincitori di importanti titoli sia a livello nazionale che internazionale, ognuno nella propria disciplina, condivideranno i valori dello sport e della donazione del sangue. “Campioni nello sport, protagonisti nella vita” è il titolo e il tema dell’incontro, moderato dal giornalista di Picenotime Marco Amabili.

L’obiettivo dell’Avis Comunale di Monteprandone, tramite questi eventi, è quello di sensibilizzare la popolazione, soprattutto la fascia giovanile, su un tema importante come la donazione di sangue, elemento non riproducibile in laboratorio e indispensabile nei servizi di pronto soccorso, di chirurgia e per la cura di alcune malattie gravi. I donatori costituiscono quindi una garanzia per la salute di chi ne ha bisogno.

