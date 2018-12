GROTTAMMARE – Giornata della Trasparenza 2018: un incontro in municipio a Grottammare illustrerà il Piano triennale per la corruzione e la trasparenza e gli aggiornamenti sul percorso normativo della trasparenza in Italia. In particolare, si parlerà di “whistleblowing”, vale a dire la segnalazione di attività illecite nella pubblica amministrazione o nelle realtà private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza nello svolgimento del suo lavoro. L’incontro si terrà giovedì 13 dicembre, nella Sala consiliare, dalle ore 16.

Dopo i saluti e una breve introduzione da parte del sindaco Enrico Piergallini, verranno presentati gli aspetti tecnici dell’incontro a cura di Angela Piazzolla, segretario generale del comune di Grottammare, e dell’ingegner Franco Pignotti, responsabile CED dell’ente.

Seguiranno un approfondimento relativo all’applicazione della normativa sulla performance dei dipendenti, con l’intervento di Roberto Petrucci del Nucleo di valutazione del Comune di Grottammare, e uno sugli standard di qualità delle Carte dei servizi, a cura di Fabio Amici, responsabile del dipartimento di trasparenza e anticorruzione dell’Associazione Consumatori e Utenti delle Marche.

Le Giornate della Trasparenza rappresentano un momento di condivisione di buone pratiche, di esperienze, del ‘clima’ lavorativo e del livello dell’organizzazione del lavoro, oltre che dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione a cui devono attenersi gli enti pubblici.

Negli eventi, organizzati per tematiche, vengono affrontati gli argomenti in modalità interattiva, vengono raccolti elementi sui risultati raggiunti, effettuate analisi delle potenzialità da sviluppare e delle opportunità per migliorare.

Il riferimento normativo è il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

