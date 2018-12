ANCONA- Dopo la tragedia della notte scorsa durante un concerto del trapper Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) che ha causato 6 vittime e centinaia di feriti, è arrivata la decisione di rinviare a data da destinarsi tutte le partite del weekend dei Campionati regionali (compresa l’Eccellenza) e provinciali Marche.

Tale decisione è stata annunciata questa mattina dal presidente della FIGC Marche Paolo Cellini.

Resta invece invariata la giornata per il campionato di Serie D Girone F (dove militano ben 6 squadre marchigiane) dove oggi si giocano ben 7 anticipi della 16a giornata.

In seguito verranno annunciate le date di recupero di tutte le partite rinviate. Sotto il comunicato ufficiale.

Comunicato Ufficiale LND MARCHE

INFO-MERCATO-Intanto la rosa del Porto d’Ascoli calcio si arricchisce di un nuovo tassello: arriva l’attaccante classe 89 Alessio De Vecchis che va a sopperire al ruolo di prima punta che mancavaal team biancoceleste.

Per De Vecchis tante presenze e gol in Serie D tra le altre con Matera, Virtus Castelfranco, Piacenza e Ravenna. Nativo di Ascoli Piceno fa ritorno nelle Marche con il Monticelli ad inizio dello scorso torneo prima di scendere in Eccellenza nel Ciabbino.

Questa stagione l’ha iniziata nelle file del Nereto in Eccellenza Abruzzo e ora abbraccia l’avventura con i biancocelesti di mister Alfonsi e potrà già scendere in campo nella gara di domani con il Portorecanati.

ECCELLENZA MARCHE 2018/19

Programma della 14a giornata d’andata che si doveva giocare domenica 9 dicembre 2018 ore 14:30:

Atletico Porto Sant’Elpidio-San Marco Servigliano Lorese (Gara che era stata anticipata a sabato 8 dicembre)

Biagio Nazzaro Chiaravalle-Atletico Alma

Camerano-Marina (Gara che era stata anticipata a sabato 8 dicembre e che si sarebbe giocata al Comunale Dario Bernacchia di Osimo [Ancona] Stazione)

Fabriano Cerreto-Atletico Gallo Colbordolo

Forsempronese-Pergolese

Grottammare-Sassoferrato Genga sarebbe stata diretta da: Serafino Marchei di Ascoli Piceno, coadiuvato dagli assistenti: Emanuele Alesi, anch’egli di Ascoli Piceno ed Elettra Ribera di Fermo.

Montefano-Tolentino

Porto d’Ascoli-Portorecanati (Gara che era stata anticipata a sabato 8 dicembre), sarebbe stata diretta da: Leonardo Vai di Jesi (Ancona), coadiuvato dagli assistenti: Mirko Baldisserri di Pesaro e Giovanni Paolella di Ancona.

Urbania-Monticelli

L’ultima volta che Porto d’Ascoli e Portorecanati si sono affrontate in Campionato al Comunale Ciarrocchi risale alla stagione 2014/15 sempre in Eccellenza Marche e finì 2-0 (26’Daniele Viti, 70’Di Simplicio. Al 44’espulso dalla panchina il preparatore atletico del Portorecanati Cecchini per proteste) per la squadra rivierasca allora guidata in panchina da Stefano Filippini. Al termine di quel torneo il Porto d’Ascoli giunse 9°, mentre il Portorecanati chiuse ultimo (16°) retrocedendo in Promozione.

CLASSIFICA:

Fabriano Cerreto 28,

Tolentino 27,

Atletico Porto Sant’Elpidio 25,

Forsempronese 21,

Urbania 20,

Sassoferrato Genga 19,

San Marco Servigliano Lorese 19,

Pergolese 19,

Porto d’Ascoli 18,

Montefano 16,

Atletico Gallo Colbordolo 16,

Marina 16,

Atletico Alma Fano 15,

Camerano 14,

Grottammare 13,

Biagio Nazzaro Chiaravalle 11,

Portorecanati 7,

Monticelli 6.

Prossimo turno 15a giornata d’andata di domenica 16 dicembre 2018 ore 14:30:

Atletico Alma Fano-Urbania

Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli

Marina-Fabriano Cerreto

Montefano-Atletico Porto Sant’Elpidio

Monticelli-Grottammare

Portorecanati-Forsempronese

San Marco Servigliano Lorese-Camerano

Sassoferrato Genga-Pergolese

Tolentino-Biagio Nazzaro

La scorsa stagione, sempre in Eccellenza Marche, al Comunale di Petriano (Pesaro-Urbino) finì 1-0 (47’Enrico Bartolini. Al 71’espulso Minnozzi del Porto d’Ascoli per fallo di reazione compiuto scalciando da terra Enrico Mistura) per l’Atletico Gallo Colbordolo.

Ma l’anno scorso le due squadre al termine della Regular Seson si incontrarono anche nella finale Play Off in gara unica al Ciarrocchi e finì 2-0 (19’e 26’Minnozzi. Espulsi: al 60’Leopardi del Porto d’Ascoli per aver spintonato un calciatore avversario ed al 93’Andrea Nobili dell’Atletico Gallo per doppia ammonizione) per il Porto D’Ascoli che approdò così ai Play Off Nazionali d’Eccellenza dove poi fu eliminato dal Classe nelle semifinali .

Monticelli e Grottammare si sono già affrontate in questa stagione nel match valido per la 3a ed ultima giornata del Girone Triangolare 6 della 1a Fase della Coppa Italia, ed al Comunale Filippo Pirani è finita 2-3 (34’Davide Cocci, 40’Sale su rigore, 64’Suwareh, 69’Rapagnani [G], 94’Rapagnani [G] su rigore) per la squadra ascolana.

L’ultima volta invece che le due squadre si sono affrontate in Campionato al Monterocco di Ascoli Piceno, risale alla stagione 2014/15 in Eccellenza Marche e finì 3-1 (9′ Petrucci, 30’Menchini su rigore, 54’Mongiello [G], 63’Petrucci. Al 30′ espulso Leonardo Gentile del Grottammare per fallo da ultimo uomo) per il Monticelli, allora guidato in panchina da Nico Stallone .

Al termine di quel torneo il Monticelli giunto 2° vinse i Play Off d’Eccellenza Marche e poi perse la finale di quelli Nazionali venendo ripescato in Serie D (dove approdò per la 1a volta nella sua storia e vi rimase per tre onorevoli stagioni), mentre il Grottammare chiuse al 10° posto.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Vittorie: 3 (2-1 interno in rimonta col Montefano alla 3a giornata, 1-0 interno con la Biagio Nazzaro alla 5a ed 1-3 a Porto Recanati [Macerata] alla 13a)

Pareggi: 4 (1-1 sul campo del San Marco Servigliano Lorese alla 4a giornata, altro 1-1 esterno stavolta ad Osimo [Ancona] sul campo del Camerano alla 6a, 2-2 interno con l’Urbania alla 7a ed 1-1 sul campo del Porto d’Ascoli alla 10a)

Sconfitte: 6 (1-5 interno col Tolentino alla 1a giornata, 1-0 a Montemarciano [Ancona] sul campo del Marina alla 2a, 2-0 sul campo del Fabriano Cerreto all’8a, 0-1 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 9a, 1-0 sul campo della Pergolese all’11a ed 1-2 interno con la Forsempronese alla 12a)

Gol fatti: 13 (7 in casa e 6 fuori; 2 su rigore) con 7 diversi marcatori: Ciabuschi (3 di cui 1 su rigore), Ivan D’Angelo (2), De Panicis (2), Simone Franchi (1), Rapagnani (2 di cui 1 su rigore), Davide Traini (2) e Massimo Vallorani (1).

Gol subiti: 19 (11 in casa ed 8 fuori)

Differenza reti: -6 (13-19)

Capocannoniere: Jonathan Ciabuschi con 3 reti (di cui una su rigore).

Punti interni: 7 (su 6 gare casalinghe), frutto di 2 successi, un pareggio e 3 ko interni.

Punti esterni: 6 (su 7 gare esterne), frutto di un successo, 3 pari e 3 ko esterni .

Espulsioni (di giocatori): 2 (Vespasiani per doppia ammonizione alla 3a giornata e Ciabuschi per aver colpito un avversario a palla lontana all’11a)

Ammonizioni: 26.

Media inglese: -12.

CALENDARIO GROTTAMMARE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ANDATA 2018-19-1a Giornata, domenica 9 settembre 2018: Grottammare-Tolentino 1-5; 2a Giornata, domenica 16 settembre: Marina-Grottammare 1-0; 3a Giornata, domenica 23 settembre: Grottammare-Montefano 2-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: San Marco Servigliano Lorese-Grottammare 1-1; 5a Giornata, domenica 7 ottobre: Grottammare-Biagio Nazzaro 1-0; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Camerano-Grottammare 1-1; 7a Giornata, domenica 21 ottobre: Grottammare-Urbania 2-2; 8a Giornata, domenica 28 ottobre: Fabriano Cerreto-Grottammare 2-0 ; 9a Giornata, domenica 4 novembre: Grottammare-Atletico Porto Sant’Elpidio 0-1; 10a Giornata, domenica 11 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-1; 11a Giornata, domenica 18 novembre:Pergolese-Grottammare 1-0; 12a Giornata, domenica 25 novembre:Grottammare-Forsempronese 1-2; 13a Giornata, domenica 2 dicembre: Portorecanati-Grottammare 1-3 ; 14a Giornata, domenica 9 dicembre ore 14:30 (rinviata): Grottammare-Sassoferrato Genga ; 15a Giornata, domenica 16 dicembre ore 14:30: Monticelli-Grottammare; 16a giornata, domenica 23 dicembre 2018 ore 14,30:Grottammare-Atletico Alma; Sosta natalizia di una settimana; 17a giornata, domenica 6 gennaio 2019 ore 14,30: Atletico Gallo Colbordolo-Grottammare.

RITORNO 2019– 18a Giornata, domenica 13 gennaio 2019 ore 14:30: Tolentino-Grottammare; 19a Giornata, domenica 20 gennaio ore 14,30: Grottammare-Marina; 20a Giornata, domenica 27 gennaio ore 15: Montefano-Grottammare ; 21a Giornata, domenica 3 febbraio ore 15: Grottammare-San Marco Servigliano Lorese; 22a Giornata, domenica 10 febbraio ore 15: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Grottammare; 23a Giornata, domenica 17 febbraio ore 15: Grottammare-Camerano; 24a Giornata, domenica 24 febbraio ore 15:Urbania-Grottammare; 25a Giornata, domenica 3 marzo ore 15: Grottammare-Fabriano Cerreto; 26a Giornata, domenica 10 marzo ore 15: Atletico Porto Sant’Elpidio-Grottammare; 27a Giornata, domenica 17 marzo ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 28a Giornata, domenica 24 marzo ore 15: Grottammare-Pergolese; 29a Giornata, domenica 31 marzo ore 16:ForsemproneseGrottammare; 30a Giornata, domenica 7 aprile ore 16: Grottammare-Portorecanati; 31a Giornata, giovedì 11 aprile ore 16: Sassoferrato Genga-Grottammare ; doppia sosta domenicale per il Torneo delle Regioni e poi per Pasqua; 32a Giornata, giovedì 25 aprile ore 16:30: Grottammare-Monticelli; 33a giornata, domenica 28 aprile ore 16,30: Atletico Alma Fano-Grottammare; 34a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio 2019 ore 16,30: Grottammare-Atletico Gallo Colbordolo.

STATISTICHE PORTO D’ASCOLI:

Serie positiva in corso: 8 risultati utili consecutivi (4 successi: 2 interni e 2 esterni e 4 pareggi: 1 interno e 3 esterni).

Vittorie: 4 (1-2 a Chiaravalle [Ancona] sul campo della Biagio Nazzaro alla 6a giornata, 1-0 interno con l’Atletico Porto Sant’Elpidio alla 7a, 0-2 sul campo del Sassoferrato Genga all’11a ed 1-0 interno con la Pergolese alla 12a)

Pareggi: 6 (0-0 interno col Camerano alla 3a giornata, 2-2 a Montefano [Macerata] alla 4a, 1-1 ad Urbania [Pesaro ed Urbino] all’8a, altro 1-1 esterno, stavolta a Fossombrone [Pesaro-Urbino] alla 9a, ancora un 1-1, stavolta interno col Grottammare alla 10a e 0-0 sul campo del Monticelli alla 13a)

Sconfitte: 3 (2-3 in casa col San Marco Servigliano Lorese alla 1a giornata, 1-0 a Tolentino alla 2a e 0-1 interno col Fabriano Cerreto alla 5a)

Gol fatti: 13 (5 in casa ed 8 fuori; 1 su rigore) con 11 diversi marcatori: Alighieri (1), Ilario Gabrielli (1), Gaeta (1), Marco Gagliardi (1), l’attaccante franco-congolese Kabasele (1), Andrea Liberati (2 di cui 1 su rigore), Mattia Manoni (1), Nespeca (1), Luca Rossi (1), Alessio Schiavi (1) e Matteo Sensi (2).

Gol subiti: 11 (5 in casa e 6 fuori). Non subisce reti da 3 gare consecutive (311 minuti complessivi)

Differenza reti: +2 (13-11)

Capocannonieri: Andrea Liberati (un rigore trasformato) e Matteo Sensi con 2 reti a testa.

Punti interni: 8 (su 6 interne), frutto di 2 successi, 2 pari e 2 ko interni.

Punti esterni: 10 (su 7 gare esterne), frutto di 2 successi, 4 pari esterni ed un ko.

Espulsioni (di giocatori): una (Ilario Gabrielli per scorrettezza su un avversario alla 5a giornata)

Ammonizioni: 36.

Media inglese: -7.

CALENDARIO PORTO D’ASCOLI ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ANDATA 2018-19– 1a Giornata, sabato 8 settembre 2018: Porto d’Ascoli-San Marco Servigliano Lorese 2-3; 2a Giornata, domenica 16 settembre: Tolentino-Porto d’Ascoli 1-0; 3a Giornata, sabato 22 settembre: Porto d’Ascoli-Camerano 0-0; 4a Giornata, domenica 30 settembre: Montefano-Porto d’Ascoli 2-2; 5a Giornata, sabato 6 ottobre: Porto d’Ascoli-Fabriano Cerreto 0-1; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Porto d’Ascoli 1-2; 7a Giornata, sabato 20 ottobre: Porto d’Ascoli-Atletico Porto Sant’Elpidio 1-0; 8a Giornata, domenica 28 ottobre:Urbania-Porto d’Ascoli 1-1; 9a Giornata, domenica 4 novembre:Forsempronese-Porto d’Ascoli 1-1; 10a Giornata, domenica 11 novembre: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-1 ; 11a Giornata, sabato 17 novembre:Sassoferrato Genga-Porto d’Ascoli 0-2; 12a Giornata, sabato 24 novembre: Porto d’Ascoli-Pergolese 1-0; 13a Giornata, domenica 2 dicembre:Monticelli-Porto d’Ascoli 0-0 ; 14a Giornata, sabato 8 dicembre ore 14:30 (rinviata): Porto d’Ascoli-Portorecanati; 15a Giornata, domenica 16 dicembre ore 14:30: Atletico Gallo Colbordolo-Porto d’Ascoli; 16a giornata, domenica 23 dicembre 2018 ore 14,30: Porto d’Ascoli-Marina; Sosta natalizia di una settimana; 17a giornata, domenica 6 gennaio 2019 ore 14,30: Atletico Alma Fano-Porto d’Ascoli.

RITORNO 2019– 18a Giornata, domenica 13 gennaio 2019 ore 14:30: San Marco Servigliano Lorese-Porto d’Ascoli; 19a Giornata, domenica 20 gennaio ore 14,30: Porto d’Ascoli-Tolentino; 20a Giornata, domenica 27 gennaio ore 15: Camerano-Porto d’Ascoli ; 21a Giornata, domenica 3 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Montefano; 22a Giornata, domenica 10 febbraio ore 15: Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli; 23a Giornata, domenica 17 febbraio ore 15: Porto d’Ascoli-Biagio Nazzaro; 24a Giornata, domenica 24 febbraio ore 15:Atletico Porto Sant’Elpidio-Porto d’Ascoli; 25a Giornata, domenica 3 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Urbania; 26a Giornata, domenica 10 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Forsempronese; 27a Giornata, domenica 17 marzo ore 15: Grottammare-Porto d’Ascoli; 28a Giornata, domenica 24 marzo ore 15: Porto d’Ascoli-Sassoferrato Genga; 29a Giornata, domenica 31 marzo ore 16:Pergolese-Porto d’Ascoli; 30a Giornata, domenica 7 aprile ore 16: Porto d’Ascoli-Monticelli; 31a Giornata, giovedì 11 aprile ore 16: Portorecanati-Porto d’Ascoli; doppia sosta domenicale per il Torneo delle Regioni e poi per Pasqua; 32a Giornata, giovedì 25 aprile ore 16:30:Porto d’Ascoli-Atletico Gallo Colbordolo; 33a giornata, domenica 28 aprile ore 16,30: Marina-Porto d’Ascoli; 34a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio 2019 ore 16,30: Porto d’Ascoli-Atletico Alma .

Ecco l’elenco ufficiale delle squadre dell’ECCELLENZA MARCHE (che torna a 18 squadre come nel 2014) 2018-19 ed i loro rispettivi allenatori:

ATLETICO ALMA (Squadra di Fano [Pesaro-Urbino]. La scorsa stagione giunto 5° in Eccellenza Marche). Allenatore: Omar Manuelli (Nuovo).

ATLETICO GALLO COLBORDOLO (Squadra di Petriano [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunto 3° in Eccellenza Marche, ha poi perso la finale Play Off sul campo del Porto d’Ascoli). Allenatore: Gastone Mariotti (confermato)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO (Squadra di Porto Sant’Elpidio [Fermo]. La scorsa stagione giunto 9° in Eccellenza Marche). Allenatore: Eddy Mengo (Nuovo).

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE (Squadra di Chiaravalle [Ancona]. La scorsa stagione giunta 8a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 20a partecipazione al massimo Campionato Regionale). Allenatore: Giovanni Fenucci (Nuovo).

CAMERANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione è giunto 10°in Eccellenza Marche ma ha vinto battendo in finale il Porto d’Ascoli, la Coppa Italia Regionale approdando alla Fase Nazionale dove è stato poi eliminato agli ottavi dal Massa Martana [Umbria]). Allenatore: Luca Montenovo (Confermato)

FABRIANO CERRETO (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi entrambi comuni in provincia di Ancona. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 17°; aveva presentato la domanda di ripescaggio in Serie D così come la Jesina ma poi ha rinunciato). Allenatore: Renzo Tasso (Nuovo).

FORSEMPRONESE (Squadra di Fossombrone [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione giunta 6a in Eccellenza Marche. Sarà la sua 21a partecipazione al massimo Campionato Regionale, un record assoluto nelle Marche). Allenatore: Pierangelo Fulgini (Confermato).

GROTTAMMARE (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ascoli Piceno.La scorsa stagione giunto 7° in Eccellenza Marche). Allenatore: Manolo Manoni (Confermato).

MARINA (Squadra dell’omonima frazione di Montemarciano [Ancona]. La scorsa stagione giunto 12° in Eccellenza Marche si è poi salvata vincendo spareggio play out interno col Loreto). Allenatore: Gianmarco Malavenda (Confermato).

MONTEFANO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto contro il Sassoferrato Genga la finale Play Off Intergirone di Promozione Marche). Allenatore: Roberto Lattanzi (Confermato).

MONTICELLI (Squadra dell’omonimo quartiere di Ascoli Piceno. Retrocesso in Eccellenza dalla Serie D Girone F dove è giunto 16°). Allenatore: Luigi Zaini (Nuovo).

PERGOLESE (Squadra di Pergola [Pesaro e Urbino]. La scorsa stagione dopo essere giunta 14a in Eccellenza Marche, si è salvata vincendo poi lo spareggio play out sul campo del Ciabbino). Allenatore: Aldo Clementi (Nuovo).

PORTO D’ASCOLI (Squadra dell’omonima stazione balneare del comune di San Benedetto del Tronto [Ascoli Piceno], di cui non costituisce frazione, ma parte integrante. La scorsa stagione ha perso la finale di Coppa Italia Regionale contro il Camerano, ma è giunto 2°in Eccellenza Marche vincendo i Play Off ed approdando a quelli Nazionali, dove è stato eliminato in semifinale dal Classe [poi ripescato in D]. Non ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D). Allenatore: Sante Alfonsi (Confermato).

PORTORECANATI (Squadra dell’omonimo comune di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Neopromosso in Eccellenza avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone A). Allenatore: Matteo Possanzini (Confermato).

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE (Squadra di Servigliano [Fermo] e di Loro Piceno [Macerata]. E’nato nell’estate 2017 dalla fusione tra San Marco Servigliano e Lorese. Neopromosso in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] avendo vinto il Campionato di Promozione Marche Girone B). Allenatore: Peppino Amadio (Confermato).

SASSOFERRATO GENGA (Squadra di Sassoferrato, comune in provincia di Ancona. Ripescato in Eccellenza [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto della Jesina [che era retrocessa in Eccellenza dalla Serie D Girone F dopo essere giunta 15a ed aver successivamente perso spareggio play out contro la Virtus San Nicolò] che è stata a sua volta ripescata in Serie D. La matricola anconetana è giunta 4a la scorsa stagione in Promozione Marche Girone A vincendo i Play Off del suddetto Girone ma ha poi perso la finale Play Off Inter-Girone contro il Montefano). Allenatore: Simone Ricci (Confermato)

TOLENTINO (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione è giunto 4°in Eccellenza Marche). Allenatore: Andrea Mosconi (Confermato)

URBANIA (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione giunto 11° in Eccellenza Marche). Allenatore: Gianluca Fenucci (Nuovo).

CAMPI DI GIOCO SQUADRE ECCELLENZA MARCHE 2018/19:

ATLETICO ALMA : Comunale Bellocchi di Fano (Pesaro-Urbino)– Via 1a strada

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Comunale Gallo di Petriano (Pesaro-Urbino) – Via Mulino del Passo

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Comunale Ferranti Via della Liberazione – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Stadio Comunale Via Puccini – Chiaravalle (Ancona)

CAMERANO: Comunale Daniele Montenovo Via Loretana – Camerano (Ancona)

FABRIANO CERRETO: Comunale via Dante – Fabriano (Ancona)

FORSEMPRONESE: Comunale Via Oberdan – Fossombrone (Pesaro-Urbino)

GROTTAMMARE: Comunale Pirani Via San Martino – Grottammare (Ascoli Piceno)

MARINA: Comunale Le Fornaci Via Deledda – Marina di Montemarciano (Ancona)

MONTEFANO:Comunale “Dell’Immacolata” via Imbrecciata – Montefano (Macerata)

MONTICELLI: Comunale “Monterocco” via Faiano – Ascoli Piceno

PERGOLESE: Comunale Stefanelli Via Martiri Libertà – Pergola (Pesaro-Urbino)

PORTO D’ASCOLI: Campo Ciarrocchi Via Sturzo – Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno)

PORTORECANATI: Comunale “Vincenzo Monaldi” via S.Maria in Potenza – Porto Recanati (Macerata)

SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE: Comunale “Settimi” via Rossa – Servigliano (Fermo)

SASSOFERRATO GENGA: Comunale via Roma – Sassoferrato (Ancona)

TOLENTINO: Stadio Della Vittoria Via Boccalini – Tolentino (Macerata)

URBANIA: Comunale Via Campo Sportivo – Urbania (Pesaro-Urbino)

In neretto le 2 squadre seguite da Riviera Oggi: GROTTAMMARE E PORTO D’ASCOLI.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 49 volte, 39 oggi)