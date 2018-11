CUPRA MARITTIMA – Alla vigilia dell’incontro tra i sindaci dell’Ambito Sociale 21, programmato per questo pomeriggio a San Benedetto – i primi cittadini chiederanno una nuova convocazione della Conferenza per decidere l’ubicazione del Nuovo Ospedale – proponiamo una intervista realizzata al sindaco di Cupra Domenico D’Annibali in occasione della serata realizzata dall’associazione Smart Piceno venerdì 23 novembre.

“Possiamo ragionare sulla richiesta di Ascoli di avere l’Azienda Ospedaliera Marche Sud. Con due ospedali riusciremmo a soddisfare tutti i flussi di utenza compresi quelli che arriverebbero dall’Abruzzo” ha concluso.

