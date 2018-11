Per Attività Fisica Adattata (AFA) si intendono programmi di esercizio per persone con problemi cronici di salute, svolti in gruppo ed indirizzati alla acquisizione di stili di vita attivi e alla prevenzione o mitigazione della disabilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 24 novembre dalle ore 8 alle ore 17 presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto si terrà l’evento formativo residenziale “Attività fisica adattata: promozione del benessere e mantenimento dell’autonomia nella cronicità”.

“A fronte dei progressi e dei successi della Medicina – spiegano i promotori dell’evento formativo – sulla mortalità da eventi acuti e traumatismi, le conseguenze esitali di questi e più in generale quelle delle malattie cronico–degenerative, costituiscono oggi in Italia un problema assai rilevante per il Servizio Sanitario Nazionale.

Esse spesso si associano ad importanti livelli di disabilità ed esclusione sociale e comportano un notevole dispendio di risorse sanitarie e sociali. Indipendentemente dalla malattia/evento iniziale, uno stile di vita sedentario condiziona una evoluzione della cronicità verso un progressivo peggioramento delle performance motorie, della attività e della partecipazione.

Per Attività Fisica Adattata (AFA) si intendono programmi di esercizio per persone con problemi cronici di salute, svolti in gruppo ed indirizzati alla acquisizione di stili di vita attivi e alla prevenzione o mitigazione della disabilità. Mantenere l’autonomia nelle attività di vita quotidiana, migliorare il cammino, l’equilibrio, la resistenza allo sforzo, il tono dell’umore, favorire la socializzazione sono tra gli obiettivi perseguiti.”

Dopo la registrazione dei partecipanti e il saluto delle autorità, il direttore dell’Area Vasta 5 Asur Marche Cesare Milani introduce l’evento moderato dalla dottoressa Giovanna Picciotti, Direttore Medico Distretto ASUR Marche AV5 Ascoli Piceno.

Alle ore 8.30 Alfredo Fioroni, Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, discuterà dell’Attività Fisica Adattata: indicazioni, linee guida ed esperienze regionali.

Seguiranno fino alle ore 13.30, gli interventi di Giuliano Tagliavento con “Il programma Salute d’Argento del Piano di Prevenzione 2014-2019″, Normative e aspetti organizzativi dell’AFA: implementazione nella regione Marche” con Maria Grazia Altavilla, “L’anziano fragile” con Mario Sfrappini. Alle ore 11.30, “Programmi AFA per soggetti con alta e bassa disabilità” con Marina Simoncelli, “AFA per le patologie ortopediche” con Manuela Marcozzi, “AFA per le patologie neurologiche” con Maria Claudia D’Amico.

Dalle ore 13 alle 13.30, si terrà il Confronto/dibattito con Alfredo Fioroni.

La sessione del pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, sarà moderata da Mauro Passamonti, Dirigente Medico Distretto ASUR Marche AV5 San Benedetto del Tronto.

Alle ore 14.30, si inizierà dall’intervento “Programmi di Attività Fisica Adattata nella cronicità e nella prevenzione cadute” con le fisioterapiste Asur Simona Cantarelli e Concettina Ruiz, in collaborazione con Massimo Massetti, dell’Area riabilitativa.

Dalle ore 15.30 a seguire, si parlerà dell’ “Importanza del gruppo nell’attività fisica per la salute” con l’insegnante di scienze motorie Luciano Talamonti, “Attività motoria nella terza età” con Filippo Del Zompo.

Alle ore 16.20, “La ginnastica posturale nelle persone over/65” con Fabiana Fabiani, “Salute in cammino, esperienze nel territorio” con il tecnico sportivo U.S Acli Marche Giulio Lucidi.

L’evento si concluderà con il Confronto/dibattito di Alfredo Fioroni e successivamente con la compilazione del questionario ECM e della scheda di gradimento.

Il corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie qualifiche non Ecm. Per tutti i dipendenti Asur Marche, viene attivata l’iscrizione online sul sito http://ecm.sanita.marche.it cod. 18671.

L’evento formativo è patrocinato dai comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e dall’Odine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ascoli.

