MONTEPRANDONE – Sogno azzurro per 5 ragazzi del settore giovanile dell’HC Monteprandone. Si tratta di Alessandro Di Girolamo (portiere classe 2001), Davide Campanelli (ala 2002), Giorgio Mattioli (centrale 2001), Davide Parente (terzino 2001) e Marco Di Girolamo, (terzino 2005), che mercoledì 21 novembre, dalle 17 alle 20, parteciperanno alla selezione interregionale Marche-Abruzzo in programma al palazzetto di via Colle Gioioso di Monteprandone.

Una trentina in tutto i convocati dal responsabile della Nazionale Under 18, il bolognese Giuseppe Tedesco, e dal teramano Settimio Massotti, attuale coordinatore tecnico dell’area Marche-Abruzzo e in passato mito Azzurro, grazie al record di presenze (302, in aggiunta 1.371 gol) e alla fascia di capitano indossata per 9 anni. Massotti, che ha all’attivo 26 campionati di serie A e che in bacheca ha messo 4 scudetti e 3 Coppe Italia, ha vestito anche la maglia dell’Ascoli e nel 2000 è stato nominato dal Corriere dello Sport giocatore italiano di pallamano del secolo.

L’HC Monteprandone ospiterà per la prima volta un appuntamento del genere. Adesso tocca a Campanelli, Mattioli, Parente e ai fratelli Di Girolamo convincere i coach Tedesco e Massotti

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 158 volte, 160 oggi)