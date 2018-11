Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, reduci dal terzo successo consecutivo interno della stagione, la tappa in terra dorica equivale all’ennesimo esame di maturità

MONTEPRANDONE – Il girone Marche-Abruzzo di serie B si avvicina al quinto giro di giostra e l’HC Monteprandone prova a scoprirsi vincente anche in trasferta. Secondo viaggio lontano dal palazzetto di via Colle Gioioso, sabato 17 novembre alle 18: stavolta, dopo Chieti, ecco Chiaravalle.

Per i ragazzi di coach Andrea Vultaggio, reduci dal terzo successo consecutivo interno della stagione, la tappa in terra dorica equivale all’ennesimo esame di maturità. HC al completo e attesa dal confronto con una squadra, Chiaravalle, che ha gli stessi punti in classifica dopo tre vittorie e una sconfitta.

SETTORE GIOVANILE. Intanto, non si è giocata la partita tra l’Under 19 monteprandonese e il Cus Ancona U17, che si è ritirato. Il campionato resta così a 8 squadre. Prossima sfida per i verdi, lunedì 19 novembre al Colle Gioioso, contro Cingoli U17. Torna prima in campo, invece, l’Under 15, a punteggio pieno e impegnata domani alle 18.15 ad Ancona, nel match valevole per la terza giornata.

