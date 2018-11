Docenti saranno Nicola Forte, Franco Ricca, Giovanni Accardo e per l’Università Politecnica delle Marche il Pro Rettore, professor Gian Luca Gregori ed i professori Cristian Califano e Stefano Acquaroli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partirà il prossimo 9 novembre, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche a San Benedetto del Tronto, il Master Breve di Specializzazione IVA dell’A.n.co.t che si articola in quattro moduli nelle giornate di venerdì (tutto il giorno) e sabato mattina: il calendario prevede le giornate del 9 e 10 novembre, 14 e 15 dicembre, 18 e 19 gennaio 2019 e 8 e 9 febbraio 2019.

Docenti del Master saranno Nicola Forte, Franco Ricca, Giovanni Accardo e per l’Università Politecnica delle Marche il Pro Rettore, professor Gian Luca Gregori ed i professori Cristian Califano e Stefano Acquaroli.

Molto soddisfatto è il Presidente dell’A.n.co.t Arvedo Marinelli, che sulle adesioni al Master Breve, più di cento, si è espresso ritenendole “il segno tangibile che i colleghi tributaristi credono nella qualità della nostra formazione. Un sentito ringraziamento alla Fondazione “Dino Agostini” e al Professor Gian Luca Gregori che , dopo il successo del Master di Diritto Tributario tenuto ad Ancona tre anni fa, ha dato ancora fiducia alla nostra Associazione Professionale, mostrando la grande visione di una Università aperta e moderna”.

Il Master si pone l’obiettivo di formare esperti fiscali, promuovendo la formazione di competenze altamente specialistiche. Il percorso vuole offrire un’analisi organica della disciplina IVA, verranno analizzati gli elementi fondamentali del rapporto impositivo, gli adempimenti e gli obblighi in capo al contribuente. Il Master vuole aprire un confronto in aula su alcune tematiche IVA che rappresentano, da sempre, difficoltà per gli operatori. Partendo dai principi generali si andranno ad analizzare specifiche casistiche.

La Responsabile Provinciale A.n.co.t per la provincia di Ascoli Piceno, Patrizia Di Luigi, nel definire “esplosiva” la partecipazione al Master Breve, al quale parteciperanno “tributaristi che provengono da Veneto, Puglia, Umbria, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Trentino Alto Adige oltre che da tutte le province delle Marche” ha sottolineato l’importanza di affrontare una tematica come quella dell’IVA”.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare il numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.

