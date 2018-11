SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Centro Antiviolenza Donna con Te dell’Associazione On the Road Onlus organizza un corso di formazione dal titolo “Violenza contro le donne: conoscere per contrastare”.

Il corso è volto a formare in particolar modo assistenti sociali, forze dell’ordine e personale sanitario, che sono figure attive all’interno di enti che fanno parte della Rete Territoriale Antiviolenza. L’obiettivo ultimo è quello di implementare la rete, creare connessioni stabili e confronti costruttivi, così da elaborare insieme interventi adeguati e percorsi di tutela per le donne vittime di violenza.

Il corso di formazione è realizzato grazie a fondi stanziati dal Piano Straordinario contro la violenza di genere veicolati dalla Regione Marche ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale XXII e gli altri Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ascoli Piceno (ATS XXI, ATS XXIII, ATS XXIV); inoltre il corso è accreditato dall’Ordine Assistenti Sociali delle Marche.

É stato richiesto il patrocinio alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità delle Marche. Il corso si compone di cinque giornate formative e un seminario di approfondimento, per un totale di trentadue ore:

8 novembre – Le radici della violenza contro le donne

Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno (9:30-13.30/14.30-16:30)

15 novembre – Il supporto alle donne vittime di violenza

Sala del Consiglio Comunale, San Benedetto del Tronto (9:30-13.30/14.30-

16:30)

16 novembre – Seminario di approfondimento

Corpi in transito. Le alchimie della nuova carne

Sala del Consiglio Comunale, San Benedetto del Tronto (9:30-13.30)

22 novembre – I servizi sanitari e sociali del territorio

Sala del Consiglio Comunale, Pagliare del Tronto (9:30-13.30/14.30-16:30)

29 novembre – Ambito giuridico e violenza assistita

Sala del Consiglio Comunale, Pagliare del Tronto (9:30-13.30/14.30-16:30)

13 dicembre – Donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale

Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno (9:30-13.30)

Per avere informazioni, conoscere il programma nel dettaglio e le modalità di iscrizione, è consigliabile inviare una email all’indirizzo del Centro Antiviolenza, Donna con Te centroantiviolenzaap@ontheroadonlus.it o contattare la referente del corso di formazione Laura Gaspari al numero di telefono 3462124039.

