SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Divieto di vendita di biglietti per i residenti della regione Marche e per quelli della provincia di Teramo.

E’ quanto comunicato dalla questura in merito alla gara di campionato L.R Vicenza-Sambenedettese in programma domenica 11 novembre. Il settore ospite sarà aperto solo per i tifosi rossoblu residenti in tutto il resto della penisola così come per i settori distinti e tribuna centrale.

Una decisione che, inevitabilmente, farà discutere. Un anno esatto fa, a Vicenza, Luca Fanesi rimase gravemente ferito dopo uno scontro fra poliziotti e supporter dopo la gara.

