SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nuovo capitolo della celebre Saga “Hitman”, sviluppata dalla “Warner Bros Entertainment”, famosissima casa di distribuzione statunitense, il cui lancio a livello mondiale è previsto per il 13 novembre prossimo, sarà presentata in anteprima a Milano nei prossimi giorni, durante una serata dedicata al popolare protagonista della serie, il temibile sicario Hitman che sarà declinato anche in versione XBOX ONE, PS4 e PC.

L’organizzazione di questo evento sarà affidata all’autore e regista, sambenedettese di adozione, Marco Trionfante, presidente della Compagnia Teatrale “Gli O’ Scenici”, delle “Officine Teatrali” e Direttore dell’Adriatic Cinema Academy, il nuovo polo di Alta Formazione per il Cinema e il Teatro fondato insieme a Umberto e Marco Croci, che sarà inaugurato tra qualche giorno con l’inizio del biennio accademico.

La serata milanese vedrà la partecipazione di un pubblico selezionatissimo di autorità e stampa e sarà programmata in stile “Murder Party”, con la collaborazione della sceneggiatrice Olga Merli che ne ha curato il plot e improntata ad un mood hitchcockiano che saprà certamente coinvolgere il competente pubblico.

“Per questo lavoro – dichiara Marco Trionfante – ho messo in campo alcuni degli attori della Compagnia Teatrale “Gli O’Scenici”, con i quali condividiamo numerosi spettacoli di successo in tutta Italia. Per quanto riguarda la parte inerente la sceneggiatura sono affiancato da Olga Merli, un’eccellenza nel settore” – continua Trionfante – “Sono orgoglioso e onorato di poter collaborare con la mitica Warner Bros, una delle più grandi aziende di distribuzione cinematografica mondiale. Vuol dire che stiamo operando bene e che la nostra visibilità frutto di dedizione, serietà e professionalità è stata premiata!”.

Le Officine Teatrali di Trionfante hanno ottenuto un boom di richieste di adesione ai propri corsi e sono presenti come punto di riferimento per la formazione teatrale e cinematografica in quattro sedi: San Benedetto del Tronto, Colonnella, Civitanova Marche e Pescara.

Ottima notizia, quindi per la città di San Benedetto del Tronto che vedrà i suoi concittadini rappresentarla in un ambito di altissimo livello.

