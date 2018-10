Si parte dal Museo civico archeologico nel Torrione quattrocentesco “La Rocca” alle 10 attraverso l’antico ager di Castrum Novum Piceni, per raggiungere il centro antico

GIULIANOVA – Un percorso di circa 2 km curato dal Polo Museale Civico, dal colle dove sorge Giulia, primo esperimento urbanistico di nuova fondazione del Rinascimento, al porto, per un viaggio nella storia millenaria della città e del suo paesaggio tra l’Adriatico e la campagna abruzzese.

E’ l’itinerario proposto a Giulianova per i giorni 31 ottobre, 1 e 3 novembre in occasione della 15/a giornata nazionale del trekking urbano. Si parte dal Museo civico archeologico nel Torrione quattrocentesco “La Rocca” alle 10 attraverso l’antico ager di Castrum Novum Piceni, per raggiungere il centro antico e raccontare la fondazione di Giulia, fino alla piazza Ducale dominata dalla cupola della Collegiata di San Flaviano.

Nella piazza si degusterà il Cerasuolo d’Abruzzo Doc accompagnato da un assaggio della tradizione gastronomica teramana. Poi la discesa dal colle per arrivare al porto dove i visitatori saranno accolti dal rosso Montepulciano d’Abruzzo Docg e dal Brodetto alla giuliese.

