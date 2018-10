“E proveremo ad arrivare il più in alto possibile” promette il vicepresidente Pierpaolo Romandini che rivela: “Durante gli allenamenti, in questi 2 mesi, ho notato grande affiatamento”

MONTEPRANDONE – Due anni dopo l’Handball Club Monteprandone riparte dalla serie B, e chissà che effetto farà alla squadra allenata per l’ottava stagione consecutiva dal siciliano Andrea Vultaggio. Di sicuro la sfida che attende l’Hc, all’esordio casalingo nel girone Marche-Abruzzo sabato 20 ottobre alle 18 contro Guardiagrele, è di quelle gustose: in campo, tolta l’immarcescibile manciata di senatori (in testa capitan De Cugni), si vedrà sostanzialmente l’Under 17 dell’ultima annata (campione regionale e in corsa fino all’ultimo per il titolo nazionale).

Dunque Monteprandone giovane, anzi giovanissimo, con l’unica novità costituita dall’ex Under 21, l’ala Leonardo Pantaleo. Molti di più gli addii: dopo l’esperto Milo Sabbatini hanno salutato il pivot Fabio Funari, per motivi di lavoro, e il centrale Waeil Khouaja e l’ala Leonardo Grilli, entrambi finiti in prestito in serie A2, rispettivamente al Ferrara United e alla Pallamano Camerano.

“Siamo molto giovani, ma venderemo cara la pelle. E proveremo ad arrivare il più in alto possibile” promette il vicepresidente Pierpaolo Romandini. Che rivela: “Durante gli allenamenti, in questi 2 mesi, ho notato grande affiatamento tra i ragazzi. Di solito quand’è così, poi fai bene. Ci aspetta un campionato molto lungo (22 giornate) e avvincente, ma credo che il nostro coach saprà far rendere al meglio la squadra”.

E proprio coach Andrea Vultaggio commenta: “Siamo giovani, con meccanismi ancora da oliare e un solo vero test precampionato”, il Memorial Daniele Iadarola, rivinto da Monteprandone dopo 6 anni. “Il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta” conclude Vultaggio.

Sabato al palazzetto di via Colle Gioioso l’ingresso sarà gratuito.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 16 oggi)