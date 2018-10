Queste certificazioni, sulla base di un punteggio espresso in centesimi, tengono conto di diversi aspetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Federazione Italiana Pallavolo per tramite del Comitato Regionale Marche ha consegnato in data 15 ottobre i prestigiosi riconoscimenti delle“Certificazioni di Qualità per l’Attività Settore Giovanile”.

Anche per la stagione 2018/2019 la Riviera Samb Volley ha ottenuto la medaglia d’argento, sfiorando il massimo riconoscimento andato alla Lube Civitanova.

Queste certificazioni, sulla base di un punteggio espresso in centesimi, tengono conto di diversi aspetti quali l’attività societaria nel settore giovanile, i tecnici del settore giovanile, l’organizzazione e partecipazione ai tornei giovanili nazionali e/o internazionali, la collaborazione con gli istituti scolastici, i dirigenti del settore giovanile, il settore sanitario, il beach volley, la comunicazione e la presenza dei media e la responsabilità sociale.

In Italia 28 società hanno ricevuto il massimo riconoscimento “Oro”, 177 hanno ottenuto il marchio d’argento, mentre quasi 300 il livello standard.

La Riviera Samb Volley del presidente Mario Bianconi è stata tra le 13 società marchigiane ad ottenere un meritato marchio Argento a conferma della notevole attività svolta nel settore giovanile. A ritirare il premio sono andati il dirigente Tonino Brandimarte ed il tecnico Maurizio Medico.

Nell’ultima stagione la Riviera Samb Volley ha preso parte a ben 23 campionati, disputando quasi 500 partite, a dimostrazione della notevole attività agonistica che svolge.

Fra le varie attività vanno citati e ricordati i campionati maschili e femminili, gli ottimi risultati a livello giovanile, il Giocavolley, la partecipazione a tornei giovanili nazionali, il progetto “Ragazzi di classe” nelle scuole, le convenzioni con centri medici, il Memorial Antonini, e il Camp estivo a Pinzolo (TN).

