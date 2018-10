Comunque un risultato positivo e un’esperienza importante per la sambenedettese, atleta della Collection Atletica Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sambenedettese Emma Silvestri si piazza al quinto posto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires con 2:01.50 in due gare nei 400 ostacoli.

Il 16 ottobre è andata in scena la seconda manche in Argentina dopo essersi piazzata quarta nel primo turno di un paio di giorni fa.

Emma. vice campionessa europea di categoria termina Gara 2 in 1:00.62 dovendo affrontare anche un ostacolo in più: “Purtroppo l’atleta brasiliana (al secondo posto in quel momento, finirà settima) cade all’ultimo ostacolo e finisce nella corsia della marchigiana” si legge nella nota della Fidal Marche.

Trionfa la colombiana Cabezas Caracas.

La gara di Emma Silvestri, 16 ottobre (video Fb Fidal Marche)

Comunque un risultato positivo e un’esperienza importante per la sambenedettese, atleta della Collection Atletica Samb.

