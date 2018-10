SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 24 ottobre alle ore 11 le classi quarte del Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto incontreranno Francesco Cicchi, autore del libro “Pietra. L’anima e l’infinito da abitare” edito da La Meridiana.

Gli studenti incontreranno lo scrittore nella settimana dedicata a “Libriamoci”, iniziativa nazionale promossa dal MIUR per sostenere e diffondere la lettura nelle scuole.

“Pietra. L’anima e l’infinito da abitare” raccoglie una selezione di storie, riflessioni, versi e stralci di discorsi ufficiali che abbracciano un arco temporale di decenni. Materiale “emotivo” riportato, non secondo un criterio cronologico, ma con giustapposizioni tematiche che alternano i pensieri ai ritratti ispirati a vicende reali. Un messale laico, in equilibrio tra i gesti e il canto, che si presenta con il candore inquieto e stupito di un diario scritto a mano, ma anche come impegno per la costruzione di una regola umile, morale e civica, disincantata e necessaria al tramandare.

Francesco Cicchi è nato a San Benedetto del Tronto. È fondatore e Presidente della Cooperativa Sociale Onlus Ama Aquilone, da oltre trent’anni impegnata sul fronte delle marginalità, della pace, dell’integrazione. Negli anni il gruppo è cresciuto, non ce ne siamo quasi accorti, vivendo la passione quotidiana dell’accoglienza dell’altro, che è accoglienza dell’umano. Oggi Ama Aquilone è una delle realtà più rappresentative della Regione Marche.

Si ringraziano i docenti coinvolti nell’iniziativa e la Dirigente scolastico Stefania Marini.

