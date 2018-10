MONTEPRANDONE – Un doppio turno casalingo, così, per iniziare: l’esordio al Colle Gioioso il 20 ottobre, contro il Guardiagrele; il bis la settimana successiva, ospite Falconara stavolta (sempre alle 18). La prima in trasferta, invece, il 4 novembre a Chieti. E la chiusura, il 7 aprile 2019, a Pescara. Ecco il cammino che attende l’Handball Club Monteprandone: ufficiali i calendari della serie B 2018/2019. Non ancora i criteri per le promozione in A2 (li comunicherà più avanti la Federazione nazionale).

Dunque, tra 10 giorni si parte. L’Hc dei fratelli Romandini, fresco di successo del Memorial Daniele Iadarola, ricomincia dopo la retrocessione dell’aprile scorso. Il nuovo inizio è il girone Marche-Abruzzo. Ventidue giornate, con ritmi serrati fino a dicembre, poi la sosta di un mese per le festività natalizie (l’ultima il 15 dicembre, al Colle Gioioso contro Lions Teramo, la prima del nuovo anno a Camerano, il 12 gennaio).

Per la squadra di coach Andrea Vultaggio, sempre molto giovane e con l’unico innesto l’ala destra Leonardo Pantaleo, in prestito oneroso dai siciliani del Giovinetto Petrosino, un avvio molto casalingo con ben 6 partite su 9 da giocare davanti al proprio pubblico.

Di seguito il calendario completo dell’Hc Monteprandone.

1a giornata 20 ottobre 2018 Monteprandone-Guardiagrele

2a giornata 27 ottobre Monteprandone-Falconara

3a giornata 4 novembre Cus Chieti-Monteprandone

4a giornata 10 novembre Monteprandone-L’Aquila

5a giornata 17 novembre Chiaravalle-Monteprandone

6a giornata 24 novembre Monteprandone-NHC Teramo

7a giornata 1 dicembre Cus Ancona-Monteprandone

8a giornata 8 dicembre Monteprandone-Città Sant’Angelo

9a giornata 15 dicembre Monteprandone-Lions Teramo

10a giornata 12 gennaio 2019 Camerano-Monteprandone

11a giornata 19 gennaio Monteprandone-Pescara

12a giornata 26 gennaio Guardiagrele-Monteprandone

13a giornata 3 febbraio Falconara-Monteprandone

14a giornata 9 febbraio Monteprandone-Cus Chieti

15a giornata 16 febbraio L’Aquila-Monteprandone

16a giornata 23 febbraio Monteprandone-Chiaravalle

17a giornata 2 marzo NHC Teramo-Monteprandone

18a giornata 9 marzo Monteprandone-Cus Ancona

19a giornata 16 marzo Città Sant’Angelo-Monteprandone

20a giornata 24 marzo Lions Teramo-Monteprandone

21a giornata 30 marzo Monteprandone-Camerano

22a giornata 7 aprile Pescara-Monteprandone

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 12 oggi)