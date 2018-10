SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da sabato 6 ottobre è possibile abbonarsi ai sette titoli del cartellone del Teatro Concordia di San Benedetto realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e con il sostegno del BIM Tronto.

Gli abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, orario 10-12 e 17,30-19,30, tel. 0735/588246) da sabato 6 a sabato 13 ottobre con la prelazione sulla conferma del posto per gli abbonati alla scorsa stagione, compresi mini-abbonamenti per la seconda replica. Da lunedì 15 a domenica 21 ottobre saranno invece in vendita i nuovi abbonamenti e mini-abbonamenti per la seconda giornata dei tre titoli in replica (il numero massimo degli abbonamenti in vendita in totale è 250 per i 7 spettacoli e 150 mini-abbonamenti). L’abbonamento a sette titoli di prosa è in vendita a 110 euro per la platea, 80 euro per la galleria e 50 euro per lo speciale giovani fino a 25 anni (riservato ai giovani fino a 25 anni e ai soci Touring Club, valido in platea, dalla fila O alla fila Q, e in galleria); quello a tre titoli (mini-abbonamento) per la seconda delle serate in doppia replica a 50 euro per la platea, 30 euro per la galleria e 20 euro per lo speciale giovani fino a 25 anni. Prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli da martedì 6 novembre.

Apre il programma giovedì 8 novembre, con replica venerdì 9, la commedia «Bukurosh, mio nipote» di Gianni Clementi con FRANCESCO PANNOFINO ed EMANUELA ROSSI . A seguire, il 7 dicembre ROCCO PAPALEO propone il teatro-canzone dell’originale «Coast to coast», il 20 e 21 dicembre DANIELE PECCI è interprete de «Il fu Mattia Pascal» e l’8 gennaio TOSCA D’AQUINO, ROSSELLA BRESCIA, ROBERTA LANFRANCHI e SAMUELA SARDO sono in scena nella commedia musicale di Massimo Piparo «Belle ripiene » Appuntamento con la commedia dell’arte il 6 e 7 febbraio con la giovane compagnia STIVALACCIO TEATRO in «Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco». La stagione in abbonamento prosegue il 7 marzo con la coppia PLACIDO – BONAIUTO in «Piccoli crimini coniugali» di Eric Emmanuel Schmitt per chiudersi il 12 aprile con «De rerum natura» spettacolo con le coreografie di NICOLA GALLI prodotto da TIR DANZA con il Nuovo Balletto di Toscana e in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2017, dove ha debuttato, e AMAT.

Informazioni Biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460,www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net; Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)