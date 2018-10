Nella gara del Comunale Lino Turina che archivia 4a giornata Lanerossi Virtus (al 1° successo stagionale ed esterno; 4° risultato utile consecutivo) espugna per 0-3 il campo della Feralpi (al 2° ko stagionale, il 1° interno; non ha ancora segnato in questo Campionato; deve recuperare la gara di Terni della 3a giornata) agganciando Imolese a quota 6. La squadra salodiana resta per ora ultima a quota 1 in compagnia della Ternana (che deve recuperare tre gare) All’interno i risultati del Girone B (con marcatori) e degli altri Gironi A e C e quelli di Serie B.

TABELLINO DI FERALPISALO’-LANEROSSI VICENZA VIRTUS 0-3 (1°T. 0-2)

FERALPISALO’: Livieri, Legati, Canini (46’Tantardini), Paolo Marchi, Alessio Vita, Magnino (46’Andrea Ferretti), Raffaello (69’Scarsella), Simone Pesce, Luca Parodi, Simone Guerra (73’Mattia Marchi) ed Andrea Caracciolo. A disposizione: Victor De Lucia, Corsinelli, Martin, Mordini, Ambro, Hergheligiu e Moraschi. Allenatore: Domenico Toscano.

LANEROSSI VICENZA VIRTUS: Matteo Grandi, Andreoni, Bizzotto, Andrea Mantovani, Stevanin (58’Solerio), Stefano Salvi (73’Loris Zonta), De Falco, Nicolò Bianchi, Curcio, Giacomelli (82’Zarpellon) ed Arma (82’Tommy Maistrello). A disposizione: Mirko Albertazzi, Nicola Pasini, Andrea Bonetto, Davide Pio Bianchi, Gianluca Laurenti, Tronco, Rover ed Ardit Gashi. Allenatore: Giovanni Colella.

Arbitro: Andrea Zingarelli di Siena, coadiuvato dagli assistenti: Gabriele Nuzzi di Valdarno (Arezzo) e Dario Garzelli di Livorno.

Reti: 2’Giacomelli (L.V.V.), 29’e 67’Arma (L.V.V.).

Ammoniti De Falco (L.V.V.), Andreoni (L.V.V.), Bizzotto (L.V.V.), Salvi (L.V.V.) e Paolo Marchi (F)

Recuperi: 1’+ 4′.

Angoli: 6-5.

Spettatori: 1.100 circa

Note: Serata fredda con pioggia. Temperatura attorno ai 15 gradi.

Curiosità: La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (24a giornata, 5a di ritorno di sabato 3 febbraio 2018) al Comunale Lino Turina di Salò (Brescia) era finita 1-3 (14’De Giorgio, 34’Francesco Giorno, 52’De Giorgio su rigore, 74’autorete di Luca Andrea Crescenzi [F]) per il Vicenza allora guidato da Nicola Zanini.

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Con la disputa del posticipo Ferlpisalò-Lanerossi Vicenza Virtus terminato con la larga vittoria per 0-3 della squadra veneta (al 1° successo stagionale ed esterno), la 4a Giornata di Serie C Girone B (dove ha esordito la Ternana così come le altre squadre degli altri Gironi che speravano ancora nel ripescaggio in Serie B ad esclusione della Virtus Entella [che spera ancora nella riammissione tra i cadetti che sarebbe più che giusta] nel Girone A e della Viterbese Castrense [che spera ancora nel cambio di Girone] in quello C) va in archivio 5 successi (di cui 2 esterni) e 4 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 21 (di cui 2 su rigore; record stagionale di segnature in corso) le reti messe a segno in questo 4° turno.

Unica doppietta realizzata in questo turno di Campionato quella messa a segno dall’attaccante marocchino Rachid Arma (Lanerossi Vicenza Virtus).

Non ci sono più squadre a punteggio pieno e ne più squadre al palo.

Le squadre ancora imbattute sono: Fermana (3 successi ed un pareggio), Imolese (un successo e 3 pareggi), Lanerossi Vicenza Virtus (un successo e 3 pareggi), Pordenone (3 successi ed un pareggio), Rimini (una gara da recuperare, un successo e 2 un pareggi) e Ternana (un pareggio e 3 gare da recuperare).

Primo successo stagionale per Giana Erminio (interno), Lanerossi Vicenza Virtus (esterno), Ravenna (interno) e Virtus Vecomp Verona (interno).

Primo ko stagionale per Monza e Sudtirol Alto Adige che oltre ad aver perso l’imbattibilità hanno anche subito gol per la 1a volta in questo Campionato.

Primo punto stagionale per la Ternana.

Primo pari stagionale oltre che per la già citata Ternana anche per la Triestina.

Primo successo esterno per la Fermana (al 2° successo consecutivo, il 3°stagionale) ed il già citato Vicenza.

Primo ko interno per Feralpisalò (al 2° ko stagionale) e Renate (al 2° ko consecutivo e stagionale).

Primo ko esterno per le già citate Monza e Sudtirol e per la SAMB (al 2° ko stagionale), la cui sconfitta in rimonta sul campo della Giana Erminio come risaputo è costata la panchina al tecnico Giuseppe Magi esonerato e sostituito con Giorgio Roselli (la cui ultima esperienza in panchina era stata quella col cosenza con cui aveva vinto la Coppa Italia di Lega Pro nella stagione 2014/15; ma poi nella stagione successiva [2015/16] il 23 dicembre 2016, era stato esonerato dalla società calabrese).

Fermana non ha ancora subito reti (così come la Ternana che però ha esordito oggi in Campionato e deve recuperare 3 partite), mentre la Feralpisalò (che però deve recuperare ancora recuperare una gara, quella di Terni della 3a giornata) non ha ancora segnato (così come la già citata Ternana).

RISULTATI 4A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018:

Albinoleffe-Triestina 0-0

Alma Juventus Fano-Imolese 1-1 (58’Michael De Marchi [I], 81’autorete di Boccardi su tentativo di cross dalla sinistra del terzino guineano Diallo [A.J.F.]. Al 19′ Belcastro dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dal portiere senegalese del Fano Mouhamadou Sarr)

Feralpisalò-Lanerossi Vicenza Virtus (Gara giocata lunedì 1°ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-3 (2’Giacomelli, 29’e 67’Arma)

Giana Erminio-SAMB 2-1 (30’Signori [S], 43’Fabio Perna, 54’Chiarello)

Ravenna-Monza 1-0 (46’Galuppini. Al 43’espulso per doppia ammonizione il centrocampista del Monza Giorgio Galli che aveva rilevato al 25’l’infortunato Guidetti)

Renate-Fermana 0-1 (52’Urbinati)

Rimini-Pordenone 2-2 (43’Arlotti [R], 48’Alberto Barison [P], 75’Buonaventura [R] su rigore, 79’Candellone [P]).

Teramo-Gubbio 1-1 (18’Bacio Terracino [T], 70’Schiaroli [G])

Virtus Vecomp Verona- Sudtirol Alto Adige 3-2 (14’Momentè su rigore, 42’Simone Mazzocchi [S.A.A.], 58’Manarin, 85’De Cenco [S.A.A.], 87’Speri)

Vis Pesaro-Ternana 0-0 (La Ternana ha dominato il match e solo le grandi parate del portiere della Vis Matteo Tomei gli hanno impedito di portare a casa 3 punti in questa sua gara d’esordio in questo Campionato)

CLASSIFICA:

Fermana 10,

Pordenone 10,

Monza 9,

Triestina 7,

Sudtirol Alto Adige 7,

Lanerossi Vicenza Virtus 6,

Imolese 6,

Rimini * 5,

Vis Pesaro 5,

Renate 4,

Giana Erminio 4,

Ravenna 4,

Gubbio 3,

Teramo 3,

Albinoleffe 3,

Virtus Vecomp Verona 3,

Alma Juventus Fano * 2,

SAMB 2,

Ternana * * * 1,

Feralpisalò * 1.

***= 3 gare (Ternana-Rimini della 1a giornata, Alma Juventus Fano-Ternana della 2a giornata e Ternana-Feralpisalò della 3a giornata, tutte rinviate) in meno e dunque da recuperare (in data ancora da destinarsi).

*= Una gara in meno.

PROSSIMO TURNO, 5a giornata d’andata di domenica 7 ottobre 2018:

Feralpisalò-Teramo ore 14,30

Fermana-Ravenna ore 18,30

Giana Erminio-Rimini ore 14,30

Gubbio-Alma Juventus Fano ore 18,30

Imolese-Pordenone ore 18,30

Lanerossi Vicenza Virtus-Vis Pesaro ore 14,30

SAMB-Monza (Gara anticipata a sabato 6 ottobre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia)

Sudtirol Alto Adige-Albinoleffe ore 18,30

Ternana-Renate ore 14,30

Triestina-Virtus Vecomp Verona ore 14,30

L’ultima volta che Samb e Monza si sono affrontate in Campionato al Riviera delle Palme risale alla stagione 2008/09 in 1a Divisione Girone A (10a giornata d’andata di domenica 2 novembre 2008) della Lega Pro e finì 0-0 (Al 53’espulso Iacopino del Monza per aver colpito Forò con una gomitata al volto).

Al termine di quella stagione (2008/09) il Monza giunse 13°, mentre la Samb giunta 16a retrocedette in Seconda Divisione dopo spareggio play out perso col Lecco ed in estate ci fu il fallimento societario che la costrinse poi a ripartire per la 2a volta nella sua storia dall’Eccellenza (Marche).

Fasce orarie Girone B:

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori c’è Leonardo Candellone del Pordenone con 4 gol.

Alle sue spalle troviamo Giacomelli del Lanerossi Vicenza Virtus con 3 centri (di cui 2 su rigore).

Completano attuale podio: l’attaccante marocchino Arma del Lanerossi Vicenza Virtus, Marco Beccaro e Bracaletti (un rigore trasformato) della Triestina, Cori del Monza, Michael De Marchi dell’Imolese, l’attaccante argentino Olcese della Vis Pesaro e Fabio Perna della Giana Erminio con 2 reti a testa.

Alle spalle del podio ci sono: Arlotti, Buonaventura (un rigore trasformato), il difensore burkinabe Guiebre, Variola e Michele Volpe del Rimini, Bacio Terracino ed Ivan Speranza del Teramo, Alberto Barison, Magnaghi e Semenzato del Pordenone, Chiarello della Giana Erminio, Cognigni, Lupoli, Scrosta ed Urbinati della Fermana, Rocco Costantino, l’attaccante italo-brasiliano De Cenco, Fink e Simone Mazzocchi del Sudtirol Alto Adige, De Silvestro, Ettore Marchi e Schiaroli del Gubbio, Jonathan Alexis Ferrante dell’Alma Juventus Fano, Galuppini e Nocciolini del Ravenna, Giorgione dell’Albinoleffe, Luca Giudici e Stefano Negro del Monza, Guido Gomez, Guglielmotti e Reno Piscopo del Renate, l’attaccante italo-tunisino Saber Hraiech e Simone Rossetti dell’Imolese, Manarin, Momentè (un rigore trasformato) e Speri della Virtus Vecomp Verona, l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah e Petrella della Triestina, Signori della SAMB e Tessiore della Vis Pesaro, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Boccardi (Imolese) pro Alma Juventus Fano alla 4a giornata e Boccioletti (Vis Pesaro) pro SAMB alla 3a giornata.

STATISTICHE SAMB:

Vittorie: 0

Pareggi: 2 (0-0 a Teramo alla 2a giornata ed 1-1 interno con la Vis Pesaro alla 3a)

Sconfitte: 2 (0-2 interno col Renate alla 1a giornata e 2-1 a Gorgonzola [Milano] sul campo della Giana Erminio alla 4a)

Gol fatti: 2 (1 in casa ed 1 fuori) con un solo marcatore: Signori. Alla rete dell’unico per ora marcatore rossoblu va aggiunta l’autorete di Boccioletti (Vis Pesaro) alla 3a giornata.

Gol subiti: 5 (3 in casa e 2 fuori)

Differenza reti: -3 (2-5)

Capocannoniere: Francesco Signori con una rete.

Punti interni: 1 (su 2 gare casalinghe), frutto di un pari ed un ko interno.

Punti esterni: 1 (su 2 gare esterne), frutto di un pari ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): 0

Ammonizioni: 8.

Media inglese: -6.

Nella Coppa Italia Fracciarossa Cup la squadra rossoblu dopo aver eliminato nel 1° Turno l’Unione Sanremo vincendo per 1-0 (48’Gelonese) tra le mura amiche del Riviera delle Palme, è stata eliminata nel 2° turno dallo Spezia perdendo 2-1 (66’Nicholas Pierini, 77’Gelonese [Sa], 82’Bartolomei) al Comunale Alberto Picco.

Nella Coppa Italia di Serie C invece entrerà in gioco nella Fase Finale dove al 1° Turno in gara unica di mercoledì 10 ottobre ospiterà il Fano.

CALENDARIO COMPLETO DETTAGLIATO SAMB SERIE C GIRONE B 2018/19:

ANDATA 2018- 1a Giornata, Domenica 16 settembre 2018: SAMBENEDETTESE-Renate 0-2; 2a Giornata, domenica 23 settembre: Teramo–SAMB 0-0; 3a Giornata, mercoledì 26 settembre: SAMB–Vis Pesaro 1-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: Giana Erminio-SAMB 2-1; 5a Giornata, sabato 6 ottobre ore 20,45: SAMB–Monza (gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia); 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Ravenna–SAMB ; 7a Giornata, mercoledì 17 ottobre: SAMB-Imolese ; 8a Giornata, domenica 21 ottobre: Alma Juventus Fano-SAMB ; 9a Giornata, domenica 28 ottobre: Ternana–SAMB ; 10a Giornata, domenica 4 novembre: SAMB-Pordenone ; 11a Giornata, domenica 11 novembre: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB; 12a Giornata, domenica 18 novembre: SAMB-Feralpisalò; 13a Giornata, domenica 25 novembre: SAMB–Triestina ; 14a Giornata, sabato 1° dicembre: Virtus Vecomp Verona–SAMB ; 15a Giornata, sabato 8 dicembre: SAMB–Sudtirol Alto Adige ; 16a giornata, martedì 11 dicembre: Albinoleffe–SAMB ; 17a Giornata, sabato 15 dicembre: SAMB –Rimini ; 18a giornata, sabato 22 dicembre: Gubbio– SAMB ; 19a giornata, mercoledì 26 dicembre: SAMB–Fermana .

RITORNO 2018 e 2019- 20a Giornata, sabato 29 dicembre 2018: Renate -SAMBENEDETTESE; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, sabato 19 gennaio 2019: SAMB-Teramo; 22a Giornata, martedì 22 gennaio 2018: Vis Pesaro-SAMB; 23a Giornata, sabato 26 gennaio: SAMB-Giana Erminio ; 24a Giornata, sabato 2 febbraio: Monza-SAMB ; 25a Giornata, sabato 9 febbraio: SAMB-Ravenna ; 26a Giornata, martedì 12 febbraio: Imolese-SAMB; 27a Giornata, sabato 16 febbraio: SAMB-Alma Juventus Fano; 28a Giornata, sabato 23 febbraio: SAMB-Ternana ; 29a Giornata, domenica 3 marzo: Pordenone-SAMB ; 30a Giornata, domenica 10 marzo: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus ; 31a Giornata, domenica 17 marzo: Feralpisalò-SAMB ; 32a Giornata, domenica 24 marzo: Triestina-SAMB ; 33a Giornata, domenica 31 marzo: SAMB-Virtus Vecomp Verona ; 34a Giornata, domenica 7 aprile: Sudtirol Alto Adige-SAMB ; 35a Giornata, domenica 14 aprile: SAMB-Albinoleffe; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 20 aprile: Rimini-SAMB ; 37a Giornata, domenica 28 aprile: SAMB-Gubbio ; 38a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio: Fermana-SAMB.

Statistiche MONZA (prossimo avversario della Samb nella 5a giornata):

Vittorie: 3 (Con Feralpisalò, Virtus Vecomp Verona e Renate)

Pareggi: 0

Sconfitte: una (Con il Ravenna)

Gol fatti: 4 (2 in casa e 2 fuori) con 3 diversi marcatori: Cori (2), Luca Giudici (1) e Stefano Negro (1).

Gol subiti: 1 (in trasferta)

Differenza reti: +3 (4-1)

Capocannoniere: Sacaha Cori con 2 reti.

Punti interni: 6 (su 2 gare interne), frutto di 2 successi interni.

Punti esterni: 3 (su 2 gare esterne), frutto di un successo ed un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): una.

Ammonizioni: 8.

Media inglese: +1.

Il Monza è una squadra lombarda dell’omonimo comune capoluogo della provincia di Monza e Brianza.

Sul finire di settembre 2018 è stata ufficializzata la nuova proprietà del Club brianzolo composta da Silvio Berlusconi (proprietario) ed Adriano Galliani ed Adriano Galliani (amministratore delegato; era stato vice presidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 in Serie B). Mentre il Presidente resta Nicola Colombo (figlio di Felice, che fu Presidente del Milan dal 1977 al 1980).

La scorsa stagione il Monza è giunto 4° nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stato eliminato al 2° turno dal Piacenza che ha espugnato (0-1) di misura il Brianteo.

Nella sua storia ha disputato 38 campionati di Serie B (il 1° nella stagione 1951/52 e l’ultimo in quella 2000/01).

Il club brianzolo non ha mai raggiunto la Serie A: è pertanto la squadra italiana che ha partecipato al maggior numero di tornei di B senza mai conseguire la promozione nella massima serie (sfiorata almeno 4 volte come descritto sotto dopo elenco Palmares).

Detiene inoltre il record di vittorie nella Coppa Italia di Serie C con ben 4 affermazioni.

Nel suo Palmares ci sono: un Campionato di 2a Divisione (vinto nella stagione 1926/27), una Coppa Delle Alpi (vinta nel 1961), un Campionato di Serie D Girone B (vinto nella stagione 2016/17), uno Scudetto di Serie D (vinto nella stagione 2016/17), una Coppa Anglo italia di Serie C (vinta nel 1976), 3 Campionati di serie C Girone A (vinti nelle stagioni 1950/51, 1966/67 e 1975/76) e 4 Coppe Italia di Serie C (vinte nelle stagioni: 1973/74, 1974/75, 1987/88 e 1990/91).

Poi ci sono piazzamenti secondari ottenuti tutti nella Serie C1 Girone A che però valgono come dei successi in quanto hanno fruttato 4 promozioni (3 dirette ed una tramite Play Off) in serie B: 2° posto nelle stagioni 1981/82, 1987/88 (chiuse torneo con gli stessi punti [45] dell’Ancona giudicato però 1° e dunque vincitore del Girone A per una migliore differenza reti) e 1991/92 e 5° nella stagione 1996/97 ma ha poi vinse i Play Off (del Girone A).

In B a parte il 3° posto a pari punti col Como, a 4 punti dalla zona promozione nella stagione 1955/56, il Monza per ben 4 volte (consecutive) ha sfiorato la sua prima storica promozione in Serie A: nelle stagioni 1976/77 (5°, ma ad un solo punto dalla zona promozione), 1977/78 (4°, a 2 punti dalla zona promozione), 1978/79 (3° a pari punti col Pescara che però vinse per 2-0 lo spareggio promozione di Bologna) e 1979/80 (5°, a 3 punti dalla zona promozione).

La formazione di Marco Zaffaroni (Confermato) nell’attuale campionato era partita benissimo con 3 successi consecutivi ma poi ha subito una battuta d’arresto che gli ha fatto perdere l’imbattibilità (assoluta ed esterna).

E’comunque 2a a -1 dal duo (Fermana-Pordenone) di testa con 9 punti in 4 gare, frutto di 3 successi (1-0 interno con la Feralpisalò alla 1a giornata, 0-2 a Verona sul campo della neopromossa Virtus Vecomp alla 2a ed 1-0 interno nel derby brianzolo col Renate alla 3a) ed un ko (1-0 a Ravenna alla 4a giornata).

Nella Coppa Italia Fracciarossa Cup la squadra rossa-bianca dopo aver eliminato nel 1° Turno il Matelica battuto per 1-0 (47’Barba) tra le mura amiche del Brianteo, è stata eliminata nel 2° turno dal Padova che si è imposto per 1-0 (49’Daniele Capelli).

Nella Coppa Italia di Serie C invece entrerà in gioco nella Fase Finale dove al 2° Turno in gara unica di mercoledì 10 ottobre ospiterà il Novara.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2018/19 con i loro rispettivi allenatori :

Albinoleffe (Squadra lombarda degli omonimi comuni di Albino e Leffe, entrambi in provincia di Bergamo [dove ha sede lo stadio, lo stesso dell’Atalanta, ossia l’Atleti Azzurri d’Italia]. La scorsa stagione giunto 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno dalla Feralpisalò): Massimiliano Alvini (Confermato).

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 13a nel Girone B di Serie C): Massimo Epifani (Nuovo).

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Catania): Domenico Toscano (Confermato)

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 14a nel Girone B di Serie C): Flavio Destro (Confermato)

Giana Erminio (Squadra lombarda di Gorgonzola, comune in provincia di Milano. Ha il presidente propietario più longevo del calcio italiano professionistico: Oreste Bamonte in carica dal 1985. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata subito eliminata al 1° Turno dal Piacenza): Raul Bertarelli (Nuovo; la scorsa stagione faceva l’allenatore in 2a di Cesare Albè ora divenuto vice-presidente del club milanese dopo averlo guidato in panchina dal 1995 al 2018)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Alessandro Sandreani (Confermato)

Imolese (Squadra emiliana di Imola, in provincia di Bologna. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Alessio Dionisi (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata in estate dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale la scorsa stagione è giunto 8° nel Girone B di Serie C disputando poi i Play Off dove è stato eliminato al 2° turno dalla Reggiana; ora ripartirà col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto ultimo [18°; senza contare il Modena radiato] nel Girone B di Serie C, ma si è poi salvato vincendo il doppio play out contro il Santarcangelo): Giovanni Colella (Nuovo; la scorsa stagione aveva guidato il Bassano Virtus subentrando alla 18a giornata all’esonerato Giuseppe Magi)

Monza (Squadra lombarda dell’omonimo comune capoluogo della provincia di Monza e Brianza.

Sul finire di settembre 2018 è stata ufficializzata la nuova proprietà del Club brianzolo composta da Silvio Berlusconi [proprietario] ed Adriano Galliani [amministratore delegato; era stato vice presidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 in Serie B]. Mentre il Presidente resta Nicola Colombo [figlio di Felice, che fu Presidente del Milan dal 1977 al 1980]. La scorsa stagione la squadra rosso-bianca è giunta 4a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata eliminata al 2° turno dal Piacenza): Marco Zaffaroni (Confermato).

Pordenone (Squadra dell’omonimo comune friulano. La scorsa stagione è giunto 9° nel Girone B di Serie C, ha poi partecipato ai Play Off dove è stato subito eliminato al 1° turno dalla Feralpisalò): Attlio Tesser (Nuovo)

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone B di Serie C): Luciano Foschi (Nuovo)

Renate (Squadra dell’omonimo comune lombardo, in provincia di Monza e Brianza. La scorsa stagione è giunto 7° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato subito eliminato nel 1° turno dal Bassano Virtus): Oscar Brevi (Nuovo).

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromosso in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Gianluca Righetti (Confermato)

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata ai quarti di finale Inter-Girone dal Cosenza che li ha poi vinti, venendo promosso in B): Giuseppe Magi (Nuovo), poi esonerato proprio dopo questa 4a giornata e sostituito con Giorgio Roselli.

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nelle semifinali Inter-Girone dal Cosenza, che li ha poi vinti venendo promosso in B): Paolo Zanetti (Confermato)

Teramo (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. La scorsa stagione giunto 16° [sul campo era 17° ed avrebbe dovuto disputare il play out contro il Vicenza, ma grazie ai 2 di penalizzazione inflitti al Santarcangelo a Campionato già concluso, si è salvato senza disputare spareggio] nel Girone B di Serie C): Giovanni Zinchella (Confermato; la scorsa stagione era stato prima il vice di Antonino Asta fino alla 22a giornata e poi subentrò alla 38a ed ultima giornata all’esonerato Ottavio Palladini che a sua volta aveva sostituito alla 23a l’esonerato Asta).

Ternana (Squadra umbra di Terni. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a): Luigi De Canio (Confermato)

Triestina (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone B di Serie C): Massimo Pavanel (Nuovo)

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C):Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Neopromossa in Serie C avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Serie D Girone F) : Leonardo Colucci (Nuovo).

In neretto la squadra che ha già sostituito il suo allenatore iniziale.

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre lombarde (Albinoleffe, Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, SAMB e Vis Pesaro), 3 emiliano-romagnole (Imolese, Ravenna e Rimini), 2 friulane (Pordenone e Triestina), 2 umbre (Gubbio e Ternana), 2 venete (Lanerossi Vicenza Virtus e Virtus Vecomp Verona), una abruzzese (Teramo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati 4a giornata Girone A di domenica 30 settembre 2018:

Albissola 2010-Pro Vercelli 2-3

Alessandria-Lucchese 0-0

Arezzo-Arzachena 2-1

Carrarese- Aurora Pro Patria (Gara giocata al Comunale Ettore Mannucci di Pontedera [Pisa]) 2-1

Cuneo-Virtus Entella (Gara rinviata a data da destinarsi)

Novara-Juventus B (Under 23) 1-1

Olbia-Pro Piacenza 0-1

Piacenza-Pisa (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 3-0

Pistoiese-Gozzano 2-2

Robur Siena-Pontedera 0-0

CLASSIFICA:

Carrarese 10,

Piacenza * 9,

Pro Piacenza * 7,

Arezzo * 7,

Olbia * 6,

Lucchese 5,

Juventus B (Under 23) 4,

Alessandria * 4,

Pontedera * 4,

Pisa * 4,

Virtus Entella * * * 3,

Pro Vercelli * * * 3 ,

Aurora Pro Patria * 3,

Pistoiese 2,

Gozzano 2,

Novara * * * 1 ,

Robur Siena * * * 1,

Cuneo * 1,

Albissola 2010 * 0,

Arzachena * * 0.

***= 3 gare in meno.

**= 2 gare in meno.

*= Una gara in meno.

Prossimo turno, 5a Giornata d’andata di domenica 7 ottobre 2018:

Arzachena-Albissola 2010 ore 16,30

Gozzano-Pro Piacenza (Gara posticipata a lunedì 8 ottobre alle ore 20,30 e che si giocherà al Comunale Silvio Piola di Vercelli)

Juventus B (Under 23)-Aurora Pro Patria (Gara posticipata a lunedì 8 ottobre alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Lucchese-Cuneo ore 14,30

Piacenza-Novara ore 20,30

Pisa-Alessandria ore 16,30

Pontedera-Olbia ore 16,30

Pro Vercelli-Carrarese (Gara anticipata a sabato 6 ottobre alle ore 16,30)

Robur Siena-Arezzo ore 20,30

Virtus Entella-Pistoiese (Gara rinviata a data da destinarsi)

Fasce orarie Girone A:

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

Risultati 4a giornata Girone C di sabato 29 settembre 2018:

Casertana-Catanzaro 2-1

Paganese-Juve Stabia (Gara giocata domenica 30 settembre) 1-3

Reggina-Monopoli (Gara giocata domenica 30 settembre al Comunale Luigi Razza di Vibo Valentia) 1-3

Rende-Catania 1-2

Rieti-Cavese 0-0

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-0

Trapani-Siracusa 2-1

Vibonese-Matera 1-0

Viterbese Castrense-Bisceglie (Gara rinviata a data da destinarsi)

Ha riposato: Potenza.

CLASSIFICA:

Trapani 12,

Juve Stabia * 9,

Rende 9,

Casertana 6,

Catanzaro 6,

Sicula Leonzio * 6,

Monopoli * 4,

Bisceglie * 4,

Cavese 4,

Rieti 4,

Vibonese 4,

Catania * * * 3,

Virtus Francavilla 3,

Siracusa * 3,

Matera * 3,

Reggina * 3,

Potenza 1,

Viterbese Castrense * * * * (-),

Paganese 0.

****= 4 gare da recuperare

***= 3 gare da recuperare.

*= Una gara da recuperare.

Finora hanno riposato: Virtus Francavilla (alla 1a giornata), Paganese (alla 2a giornata), Cavese (alla 3a giornata) e Potenza (alla 4a giornata).

Prossimo turno, 5a Giornata d’andata di sabato 6 ottobre 2018:

Bisceglie-Matera ore 18,30

Catania-Vibonese ore 18,30

Catanzaro-Reggina ore 16,30

Cavese-Sicula Leonzio ore 14,30

Juve Stabia-Rende ore 20,30

Monopoli-Trapani ore 14,30

Potenza-Paganese ore 20,30

Siracusa-Viterbese Castrense (Gara rinviata a data da destinarsi)

Virtus Francavilla-Casertana ore 16,30

Riposerà: Rieti.

Fasce orarie Girone C:

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

Ecco le 59 squadre divise per regioni che compongono almeno per ora la Serie C 2018/19:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): Matera e POTENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H).

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e VIBONESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) .

Campania (4) : Casertana, CAVESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone H , vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Juve Stabia e Paganese.

Emilia Romagna (5): IMOLESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna e RIMINI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D).

Friuli Venezia Giulia (2): Pordenone e Triestina.

Lazio (2): RIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G) e Viterbese Castrense.

Liguria (2): ALBISSOLA 2010 (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E) e VIRTUS ENTELLA (?B; retrocessa dalla Serie B dove è giunta 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro l’Ascoli)

Lombardia (6): Albinoleffe, AURORA PRO PATRIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2018), Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate.

Marche (4): Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e VIS PESARO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F) .

Piemonte (6): Alessandria, Cuneo, GOZZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), JUVENTUS B (seconda squadra della famosa società di Serie A), NOVARA (?B; retrocesso direttamente dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunto 20°) e PRO VERCELLI (?B; retrocessa dalla Serie B dove è giunta 21a)

Puglia (3): Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (2): Arzachena ed Olbia.

Sicilia (4): Catania (?B), Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani.

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena (?B).

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e TERNANA (?B; retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a).

Veneto (2): Lanerossi Vicenza (che si è fuso col Bassano Virtus [il quale ripartirà col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]) Virtus e VIRTUS VECOMP VERONA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), la seconda squadra di A, le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate.

(?B)= Squadre che sperano ancora di essere ripescate in Serie B.

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dall’Alessandria) 2018/19:

ELENCO GIRONI 1A FASE:

Girone A: Albissola, Cuneo e Juventus B (o Under 23 che dir si voglia)

Girone B: Gozzano e Pro Patria.

Girone C: Pro Piacenza e Virtus Vecomp Verona

Girone D: Arezzo e Lucchese.

Girone E: Imolese, Ravenna e Rimini.

Girone F: Alma Juventus Fano, Gubbio e Vis Pesaro

Girone G: Arzachena ed Olbia

Girone H: Fermana, Rieti e Teramo

Girone I: Catanzaro, Cavese e Paganese.

Girone L: Bisceglie, Matera e Potenza

Girone M: Reggina, Siracusa e Vibonese.

CALENDARIO GARE GIRONI TRIANGOLARI E GIRONI A DUE:

Risultati 1a giornata di Domenica 5 agosto 2018:

Girone A: Cuneo (0 punti)-Albissola (3 punti) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 2-3 (17’e 22’Cais, 33’Zamparo [C] su rigore, 51’Zamparo [C] sempre su rigore, 57’Bezziccheri). Ha riposato: Juventus B (-).

Gara d’andata Girone B: Pro Patria-Gozzano (Gara giocata domenica 12 agosto) 2-2 (8’Rolfini [G] su rigore, 30’Mario Santana [P.P.] su rigore, 38’Messias [G], 75’Mastroianni [P.P.])

Gara d’andata Girone C: Pro Piacenza-Virtus Vecomp Verona (Gara giocata domenica 12 agosto) 1-1 (18’autorete di Manarin [P.P.], 67’Fasolo [V.V.V.])

Gara d’andata Girone D: Arezzo-Lucchese 1-1 (9’Aniello Cutolo [A], 25’Lorenzo Sorrentino [L])

Girone E: Ravenna (3) -Rimini (0) 1-0 (74’Salvatore Papa). Ha riposato: Imolese (-).

Girone F: Gubbio (3)-Vis Pesaro (0) 2-1 (19’Mattia Gennari [V.P.], 31’Ettore Marchi, 74’Casiraghi. All’88’espulso Lorenzo Paoli della Vis per doppia ammonizione). Ha riposato: Alma Juventus Fano (-).

Gara d’andata Girone G: Olbia-Arzachena 1-1 (50’Andrea Sanna [A], 91’Ceter [O])

Girone H: Teramo (1)-Fermana (1) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 0-0. Ha riposato: Rieti (-)

Girone I: Paganese (0)-Catanzaro (3) [Gara giocata domenica 12 agosto] 1-2 (6’Fischnaller, 11’Christian Cesaretti [P] su rigore, 55’Celiento). Ha riposato: Cavese (-).

Girone L: Matera (0)-Potenza (3) [Gara giocata mercoledì 8 agosto] 0-3 a tavolino [sul campo è finita 1-1 (71’Genchi [P], 74’Dellino [M]) ma visto che il Matera ha schierato il portiere Ioime che risultava squalificato (doveva scontare una giornata di squalifica rimediata la scorsa stagione nella Coppa Italia di Serie D quando indossava la maglia dell’Az Picerno) e così il giudice sportivo ha trasformato il punteggio di parità in vittoria per la squadra ospite]. Ha riposato: Bisceglie (-).

Girone M: Vibonese (1)-Siracusa (3) 1-2 (1’e 61’Modou Diop, 88’Bubas [V] su rigore). Ha riposato: Reggina (-).

Risultati 2a giornata di domenica 12 agosto 2018:

Girone A: Juventus B (3 punti)-Cuneo (0 punti) [Gara giocata martedì 21 agosto al Comunale Giuseppe Moccagatta di Alessandria] 1-0 (28’Zanimacchia). Ha riposato: Albissola (3 punti).

Gara di ritorno Girone B: Gozzano-Pro Patria (Gara giocata domenica 26 agosto al Comunale Silvio Piola di Vercelli) 1-1 (58’Christian Mora [P.P.], 65’Rolfini [G])

Gara di ritorno Girone C: Virtus Vecomp Verona-Pro Piacenza (Gara giocata domenica 2 settembre al Comunale Pelaloca di Cerea [Verona]) 2-1 (35’Nolè [P.P.] su rigore, 69’Grandolfo, 81’Momentè su rigore)

Gara di ritorno Girone D: Lucchese-Arezzo 1-1 (17’Provenzano [L] su rigore, 46’p.t. Lorenzo Tassi [A]) D.T.S. e 3-1 D.C.R. Sequenza rigori: Buglio (A) parato, Mattia Lombardo (L) gol, Bruschi (A) parato, Cardore (L) gol, Foglia (A) gol, Bortolussi (L) gol e Persano (A) parato.

Girone E: Rimini (1)-Imolese (1) [Gara giocata domenica 26 agosto al Comunale Tullo Morgagni di Forlì] 0-0. Ha riposato: Ravenna (3).

Girone F: Vis Pesaro (1)-Alma Juventus Fano (1) [Gara giocata a porte chiuse al Comunale Montefeltro di Urbino] 0-0. Ha riposato: Gubbio (3).

Gara di ritorno Girone G: Arzachena-Olbia 2-1 (13’Moi, 46’Loi, 83’Ceter [O])

Girone H: Rieti (0)-Teramo (4) [Gara giocata domenica 26 agosto] 1-2 (8’Di Renzo, 48’Todorov [R], 57’Bacio Terracino su rigore. Espulsi entrambi nelle fila del Rieti: al 50’Giuseppe Palma per doppia ammonizione ed all’84’il tecnico Cheu per proteste). Ha riposato: Fermana (1).

Girone I: Cavese (3)-Paganese (0) [Gara giocata domenica 26 agosto e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia] 1-0 (35’Agate. All’89’ espulso Acampora della Paganese per doppia ammonizione). Ha riposato: Catanzaro (3).

Girone L: Bisceglie (0)-Matera (3) [Gara giocata domenica 26 agosto] 0-3 (2’Risaliti, 57’Manuel Ricci, 77’Dellino). Ha riposato: Potenza (3).

Girone M: Reggina (1)-Vibonese (1) 0-0. Ha riposato: Siracusa (3).

In neretto le squadre approdate alla Fase finale.

Risultati 3a giornata di domenica 26 agosto (anzichè domenica 19 agosto come da calendario programmato) 2018:

Girone A: Albissola-Juventus B 2-2 (20’Mavididi [J], 62’Cais [A], 64’Balestrero [A], 68’Marco Olivieri [J]). Ha riposato: Cuneo.

Classifica Finale Girone A: Albissola (a parità di punti e differenza reti, si è qualificata alla Fase finale per il maggior numero di gol segnati) e Juventus B 4 e Cuneo 0.

Girone E: Imolese-Ravenna (Gara giocata domenica 2 settembre) 5-3 (15’Eric Lanini, 32’autorete di Gargiulo [R], 39’Ronchi [R], 43’Michele Valentini, 47’Ronchi [R], 52’Michele Valentini, 75’Carini, 94’Belcastro). Ha riposato: Rimini.

Classifica Finale Girone E: Imolese 4 , Ravenna 3 e Rimini 1.

Girone F: Alma Juventus Fano-Gubbio 1-0 (74’Alexis Jonathan Ferrante). Ha riposato: Vis Pesaro.

Classifica Finale Girone F: Alma Juventus Fano 4, Gubbio 3 e Vis Pesaro 1.

Girone H: Fermana-Rieti (Gara giocata domenica 2 settembre) 0-2 (75’Cece Franck Pepe, 85’Todorov). Ha riposato: Teramo.

Classifica Finale Girone H: Teramo 4 , Rieti 3 e Fermana 1.

Girone I: Catanzaro-Cavese (Gara giocata domenica 2 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 5-2 (13’Nicola Ciccone 23’D’Ursi 39’Nicola Ciccone 47’Heatley [Cav] 59’Celiento, 69’Heatley [Cav], 70’D’Ursi. Al 41′, sul 3-0, Fella della Cavese falliva un rigore, parato dall’estremo locale Elezaj). Ha riposato: Paganese.

Classifica Finale Girone I: Catanzaro 6, Cavese 3 e Paganese 0.

Girone L: Potenza-Bisceglie (Gara giocata mercoledì 5 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 3-0 (19’Dettori, 80’De Somma, 88’Ramos Borges Emerson). Ha riposato: Matera.

Classifica Finale Girone L: Potenza 6, Matera 3 e Bisceglie 0.

Girone M: Siracusa-Reggina (Gara giocata sabato 1°settembre) 3-3 (19’Tulissi [R], 52’Modou Diop [S], 69′ ed 82′ Nicolas Rizzo [S], 89’Maritato [R], 91’Giuseppe Ungaro [R]). Ha riposato: Vibonese.

Classifica Finale Girone M: Siracusa 4 , Reggina 2 e Vibonese 1.

In neretto le 11 squadre approdate alla Fase finale.

Le 11 squadre (Albissola, Alma Juventus Fano, Arzachena, Catanzaro, Gozzano, Imolese, Lucchese, Potenza, Siracusa, Teramo e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi triangolari approdano alla Fase Finale assieme alle 30 formazioni (Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Casertana, Catania, Feralpisalò, Giana Erminio, Juve Stabia, Lanerossi Vicenza Virtus, Monopoli, Monza, Novara, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pordenone, Pro Vercelli, Renate, Rende, Robur Siena, SAMB, Sicula Leonzio, Sudtirol Alto Adige, Ternana, Trapani, Triestina, Virtus Entella, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia Frecciarossa Cup organizzata dalla Lega di Serie A.

INFO NOVITA’ COPPA ITALIA SERIE C: Al termine della 1a fase della COPPA ITALIA 2018/2019, le ammonizioni conseguite dai tesserati delle squadre che vi hanno partecipato sono azzerate e non concorrono con le ammonizioni delle fasi successive. Vengono comunque scontate nelle fasi successive del torneo le squalifiche conseguenti alla somma di ammonizioni maturate nella 1a fase.

FASE FINALE

PROGRAMMA 1° TURNO – QUALIFICAZIONE DI MERCOLEDI’10 OTTOBRE 2018:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS – TRIESTINA

Gara 2: FERALPISALO’ – VIRTUS VECOMP VERONA

Gara 3 : GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE

Gara 4: ALESSANDRIA – ALBISSOLA 2010

Gara 5: IMOLESE – PISTOIESE

Gara 6: SAMBENEDETTESE – ALMA JUVENTUS FANO

Gara 7: CASERTANA – JUVE STABIA

Gara 8 : CATANZARO – RENDE

Gara 9: SIRACUSA – SICULA LEONZIO

In neretto le sfide che vedranno impegnate la SAMB e le altre squadre del Girone B.

PROGRAMMA 2° TURNO – SEDICESIMI DI FINALE DI MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018:

PORDENONE – Vincente Gara 1

Vincente Gara 2 – SUDTIROL ALTO ADIGE

Vincente Gara 3 – PIACENZA

RENATE – GOZZANO

MONZA – NOVARA

PRO VERCELLI – Vincente Gara 4

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE

LUCCHESE – Vincente Gara 5

PISA – ARZACHENA

PONTEDERA – ROBUR SIENA

TERAMO – Vincente Gara 6

VITERBESE CASTRENSE – TERNANA

Vincente Gara 7 – POTENZA

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA – Vincente Gara 8

TRAPANI – Vincente Gara 9

In neretto le sfide che vedranno impegnate le squadre del Girone B.

CALENDARIO DATE:

Primo turno di qualificazione in gara unica: mercoledì 10 ottobre 2018

Secondo turno di qualificazione (sedicesimi di finale) in gara unica: mercoledì 31 ottobre 2018

Ottavi di finale in gara unica: mercoledì 14 novembre 2018

Quarti di finale in gara unica: mercoledì 28 novembre 2018

Semifinali

Andata: mercoledì 27 febbraio 2019

Ritorno: mercoledì 13 marzo 2019

Finale

Andata: mercoledì 3 aprile 2019

Ritorno: mercoledì 24 aprile 2019

SERIE B

Risultati 6a giornata Serie B:

Ascoli-Cremonese (Gara giocata domenica 30 settembre) 0-0

Benevento-Foggia (Gara giocata domenica 30 settembre) 1-3

Cosenza-Perugia (Gara giocata domenica 30 settembre) 1-1

Crotone-Brescia (Gara giocata venerdì 28 settembre) 2-2

Lecce-Cittadella (Gara giocata sabato 29 settembre) 1-1

Padova-Pescara (Gara che si doveva giocare lunedì 1°ottobre alle ore 21, ma è stata rinviata per maltempo a domani pomeriggio martedì 2 ottobre ore 17,30)

Salernitana-Verona (Gara giocata sabato 29 settembre) 1-0

Spezia-Carpi (Gara giocata sabato 29 settembre) 2-1

Venezia-Livorno (Gara giocata sabato 29 settembre) 1-1

Ha riposato: Palermo.

Classifica:

Verona 13

Pescara * 11

Benevento 10

Cremonese 10

Cittadella 10

Lecce 9

Salernitana 9

Spezia 9

Palermo 8

Brescia 7

Crotone 7

Ascoli 6

Perugia 5

Padova * 5

Venezia 4

Carpi 4

Cosenza 3

Livorno 2

Foggia (-8) 1

(-8)= 8 punti di penalizzazione.

*= Gara (Padova-Pescara rinviata per maltempo a domani martedì 2 ottobre alle ore 17,30) della 6a giornata ancora da disputare.

Finora hanno riposato: Livorno (alla 1a giornata), Benevento (alla 2a giornata), Perugia (alla 3a giornata), Ascoli (alla 4a giornata) , Venezia (alla 5a giornata) e Palermo (alla 6a giornata).

Ricordiamo che Cosenza-Verona della 2a giornata non è stata disputata per campo impraticabile ed è stato poi assegnato lo 0-3 a tavolino al Verona.

Prossimo turno, 7a giornata di sabato 6 ottobre 2018:

Brescia-Padova (Gara posticipata a domenica 7 ottobre ore 15)

Carpi-Cosenza (ore 15)

Cremonese-Salernitana (ore 15)

Foggia-Ascoli (ore 15)

Livorno-Spezia (Gara posticipata a domenica 7 ottobre ore 15)

Palermo-Crotone (Gara posticipata a domenica 7 ottobre ore 21)

Perugia-Venezia (ore 18)

Pescara-Benevento (ore 15)

Verona-Lecce (Gara anticipata a venerdì 5 ottobre alle ore 21)

Riposerà: Cittadella.

