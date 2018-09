Dieci puntate itineranti tra mare e colline marchigiane per scovare prodotti e produttori d’eccellenza ma anche rispolverare ricette autentiche per Laura Di Pietrantonio e Sara Bonamini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo fornelli per Laura Di Pietrantonio e Sara Bonamini ma storie di territorio, sapori e tradizioni raccontati in una serie speciale in onda ad ottobre, dall’8 alle 10 e alle 18 ogni lunedì, mercoledì e venerdì su Gambero Rosso Channel (canale Sky 412) alla scoperta delle Marche e in particolare del Piceno.

Dieci puntate itineranti tra mare e colline marchigiane per scovare prodotti e produttori d’eccellenza ma anche rispolverare ricette autentiche, come il fritto misto all’ascolana o il brodetto alla sambenedettese, preparati con le ragazze da veri custodi della tradizione.

Già protagoniste de “La cucina delle ragazze”, Laura e Sara sono andate a spasso tra paesaggi bellissimi e inaspettati, tra chiacchiere, aneddoti e risate e poi, come sempre, insieme in cucina per preparare ricette ghiotte e divertenti.

Lo speciale “Le Ragazze in Tour” è stato realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno all’interno dell’intervento Masterplan Terremoto, iniziativa volta a rilanciare e far conoscer l’enogastronomia del Piceno post sisma.

