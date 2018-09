RAVENNA – Gli atleti del canottaggio della Lega Navale Italiana sono tornati in acqua per l’ultimo appuntamento stagionale; protagonisti i canottieri della squadra agonistica giovanile allenata da Gianni Meo.

Allievi, Cadetti e Ragazzi hanno partecipato a Ravenna ad un intenso week end sulle acque del bacino remiero della Standiana a Ravenna dove si sono svolti: il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, il Trofeo delle Regioni ed il Campionato Italiano di Società 2018.



Grande soddisfazione per le giovani promesse sambenedettesi che si sono rimesse al lavoro subito dopo la pausa estiva con grande determinazione e voglia di far bene nell’ultimo appuntamento agonistico 2018.

Nelle gare di sabato su tutti spicca l’oro di Francesco Gazzoli nel 7.20 Cadetti, autore in apertura di giornata di una bellissima gara, condotta in testa sin quasi dall’avvio e capace di centrare l’obiettivo con grinta e carattere.

Nel prosieguo della giornata è arrivato anche l’eccellente quarto posto di Lorenzo Giobbi nella categoria Allievi C, cui è sfumato il bronzo solo dopo il responso del fotofinish.

Ma tutti i ragazzi della squadra sono stati autori di bellissime gare e anche se, non riescono a centrare il podio, raccolgono piazzamenti di rilievo, che premiano il loro impegno e determinazione.

Nella categoria Cadetti conquistano il sesto posto Francesca Fattorelli ed Arianna Meo nel doppio e Stefano Albini nel 7.20. Sesto posto anche i giovanissimi Gilberto Gabrielli nella categoria Allievi B1 e Greta Domizi nella categoria Allievi B2.

Soddisfazione anche per Marco Bevilacqua e Matteo Marzetti nel doppio Ragazzi, i quali hanno partecipato alle durissime quattro batterie di qualificazione del Campionato Italiano di Società; non sono riusciti ad accedere alla finale, ma l’obiettivo era davvero impegnativo in quanto il campionato prevedeva batterie uniche con atleti di categoria Junior, ottima comunque la prestazione in acqua anche per loro.

Nella giornata di domenica si sono invece svolte le finali del Gran Premio dei Giovani / Trofeo delle Regioni, in cui i canottieri sanbenedettesi, in equipaggi misti con atleti di altri circoli marchigiani, hanno rappresentato la Regione Marche nelle specialità del quattro di coppia femminile con Francesca Fattorelli ed Arianna Meo e nel quattro di coppia Cadetti maschile con Francesco Gazzoli e Stefano Albini. Al termine di un serratissimo finale di gara, i giovani canottieri contribuiscono alla conquista di un meritato sesto posto in entrambe le specialità

Anche Lorenzo Giobbi ha lottato fino al traguardo nel tentativo di raggiungere la qualificazione alla finale nella specialità del doppio Cadetti maschile, purtroppo sfuggita per una manciata di secondi.

Con questo importante e soddisfacente ultimo appuntamento si conclude un’esaltante stagione sulla distanza olimpica per la squadra agonistica giovanile della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Prima di voltare pagina e iniziare la preparazione per il prossimo 2019, il tecnico Gianni Meo commenta così il lavoro svolto ed i risultati ottenuti: “Siamo molto soddisfatti dell’anno trascorso, la squadra cresce in numero di atleti, partecipazione ad eventi e risultati conseguiti. Bisogna considerare che ci alleniamo in condizioni oggettivamente difficili quali quelli offerte dalle uscite in mare. La realtà della Lega Navale Italiana a San Benedetto del Tronto è molto diversa da quella di società che possono allenarsi tutta la stagione su laghi, fiumi e bacini remieri senza grosse limitazioni climatiche quali quelle imposte dal mare mosso”.

“Purtroppo la città non dispone ancora di un impianto per gli allenamenti in vasca voga che permetterebbe, invece, di colmare le difficoltà climatiche. Sono quindi ancor più soddisfatto dell’entusiasmo crescente dei nostri giovani canottieri e della loro crescita sia dal punto di vista atletico sia per gli aspetti caratteriali”.

