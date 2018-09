GROTTAMMARE – E’ in partenza la quarta edizione di Music Gallery nelle Marche. Le iscrizioni, terminate il 20 settembre, hanno già registrato un record: oltre 100 le richieste provenienti da tutta Italia.

Il concorso musicale è riservato ai nuovi talenti e aperto a tutti i generi musicali ed è nato da un’idea di Pasqualina La Gioia, Direttrice delle Gallerie Auchan delle Marche, sempre alla ricerca di format e progetti che diano ampio spazio ai giovani e alle loro aspirazioni, un format reso possibile dalla produttiva collaborazione con l’agenzia di marketing e comunicazione Peaktime di Alvin Crescini.

Prima selezione alla Galleria Auchan di Senigallia il 7 ottobre, poi il 14 ottobre al Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio, domenica 21 ottobre le selezioni avverranno alla Galleria Auchan di Grottammare e termineranno il 28 al Centro Commerciale Auchan di Fano. La finalissima sarà ospitata dalla Galleria Auchan di Ancona, domenica 4 novembre. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17.

Red Ronnie, Vince Tempera, Beppe Vessicchio e Lighea saranno i presidenti di giuria nelle varie tappe del tour mentre, per il secondo anno consecutivo, sarà Mogol a presiedere la giuria della Finale. Anche in questa edizione il più grande ed importante autore italiano nonchè recentissimo Presidente della S.I.A.E. ha scelto con particolare entusiasmo di partecipare a Music Gallery, ritenendola un’ottima esperienza formativa per i ragazzi.

A Grottammare, il 21 ottobre, ci sarà la nota cantautrice italiana Lighea nonché attrice teatrale. L’artista di Fermo vanta alcune partecipazioni al Festival di Sanremo.

In palio la Borsa di Studio presso il CET – Centro Europeo di Toscolano (la Scuola di Mogol) dove il vincitore, che sarà scelto direttamente da Mogol, parteciperà ad un corso della durata di 15 giorni affiancato dai prestigiosi tutor.

Inoltre Borse di Studio per le scuole di canto, Buoni acquisto e gli ambiti trofei “Music Gallery”. Grande partecipazione dei ragazzi, Music Gallery registra oltre 200 iscritti, un record per un concorso regionale che provengono da ogni parte d’Italia a conferma che il concorso sta assumendo grande rilevanza nazionale.

Tutti gli iscritti al concorso potranno partecipare all’imperdibile seminario che terrà Beppe Vessicchio, domenica 28 ottobre presso la suggestiva Cappella della Congrega dei Contadini a Potenza Picena durante lo svolgimento del Mugellini Festival, Rassegna di Musica e Arte.

