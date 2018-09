SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attesa dell’inizio dei campionati, la Coppa Marche rappresenta il banco di prova per le squadre di Serie D della Happy Car Samb Volley. Ne è derivato un quadro dal doppio volto.

Sabato sera alla Curzi, l’esordio di coach Rocco Netti con la compagine maschile di serie D non è stato vincente. La E.M Volley Monte Urano, squadra di Serie C, ha vinto per 3 set a 0, con i parziali di 20-25; 18-25 e 22-25. Un test comunque importante in cui Netti e i suoi ragazzi hanno estrapolato delle basi per essere competitivi già dalla prima partita di campionato. A titolo di cronaca, la gara è valevole per il girone F.

Sempre sabato sera, ottima prestazione per le ragazze di Ciabattoni, impegnate nel girone E e capaci di vincere al tie break a Rapagnano dopo essere state in svantaggio per 2 set. Dominio delle padroni di casa nel primo set (25-15), ma il 25-22 ha rappresentato un principio alla grande rimonta rossoblu, invertendo il parziale a loro favore nel terzo, vincendo con grande sofferenza il quarto solo al 27esimo punto, per poi vincere con il 10-15 del quinto set.

COPPA MARCHE MASCHILE GIRONE F

HAPPY CAR SAMB VOLLEY – E.M. COMPANY VOLLEY 0-3 (20-25; 18-25; 22-25) – Arbitro Marco Perotti

COPPA MARCHE FEMMINILE GIRONE E

PELLAMI DUE C – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 2-3 (25-15; 25-23; 23-25; 25-27; 10-15) – Arbitri Moira Mercuri e Paolo Lombardi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 25 volte, 25 oggi)