SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 23 settembre alle ore 17, in Contrada San Giovanni 2 a San Benedetto del Tronto, sarà inaugurata la nuova sede amministrativa e operativa dell’Associazione On the Road Onlus.

Ospiterà gli uffici e gli sportelli a bassa soglia dei progetti di contrasto alla tratta di esseri umani, di accoglienza migranti e di contrasto alla violenza di genere. Inoltre metterà a disposizione un’aula formativae uno sportello per l’inserimento lavorativo accreditati presso la Regione Marche per l’esercizio delle attività di servizi al lavoro e orientamento e formazione professionale.

Il programma dell’inaugurazione prevede un momento dedicato ai saluti istituzionali delle autorità:

Vincenzo Castelli, Presidente Associazione On the Road Onlus;

Antonella Baiocchi, Assessora del Comune di San Benedetto con deleghe a Pari Opportunità, Politiche dell’Integrazione e dell’Inclusione sociale, Politiche per la Pace;

Paolo D’Erasmo, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;

Mery Marziali, Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;

Sandra Magliulo, Eligibility Expert UNHCR, componente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

Maria Grazia Giammarinaro, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla Tratta di Esseri Umani, specialmente di Donne e Minori;

Ad attendere i visitatori ci sarà un ricco buffet di cibo etnico e tradizionale preparato dagli ospiti SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e CAS (Centri di accoglienza straordinari) gestiti dall’associazione On the Road Onlus. Inoltre, la serata sarà animata da musica dal vivo a cura dei Lullaby Looters e dallo spettacolo di Sand Art “Nessuno altrove” curato da Ermelinda Coccia sul tema delle migrazioni.

On the Road opera dal 1994 nella difesa e nella promozione dei diritti umani, nella lotta contro le discriminazioni, lo sfruttamento e le ineguaglianze che sono causa di esclusione. È presente nelle regioni Marche Abruzzo e Molise e concentra la sua azione sui temi: tratta e sfruttamento, violenza di genere, accoglienza migranti, formazione e lavoro, povertà estrema, salute mentale e cooperazione internazionale. Oltre allo sportello di inserimento lavorativo e all’aula formativa, sul territorio di San Benedetto del Tronto On the Road gestisce gli sportelli del Centro Antiviolenza Donna Con Te, costituito nell’ambito dell’omonimo progetto che vede come Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII in partenariato con gli Ambiti Sociali Territoriali XXI -XXIII – XXIV.

