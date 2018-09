SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuto il convegno “Il principio di precauzione e l’etica professionale” organizzato nell’ambito del progetto Erasmus Building Europe and Learning Together by Vocational Education and Training coordinato da Alceste Aubert, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “AURET Autismo Ricerca e Terapie”.

Erano presenti in sala oltre a molti genitori anche diversi medici, operatori sanitari ed il Presidente dell’Associazione Consumatori Utenti delle Marche Carlo Cardarelli e diverse persone provenienti da Firenze, Rimini, Ancona, Chieti e Roma che hanno apprezzato gli interventi e la preparazione dei relatori, a riprova dell’aumento di interesse tra medici, operatori sanitari e cittadini di argomenti come responsabilità medica, consenso informato, deontologia medica e vaccinazioni.

In apertura del convegno il coordinatore del progetto Erasmus, Alceste Aubert, ha presentato i tecnici ausiliari di infermieria presenti a San Benedetto del Tronto per un progetto formativo che durerà tre settimane.

La Dottoressa Anna Rita Iannetti (Medico di Prevenzione, Esperta in Medicina Biointegrata e PNEI, medico chirurgo, specializzata in Pronto Soccorso e Terapia d’Urgenza, impegnata da venticinque anni in campagne di promozione alla salute, esperta in neuroscienze, counselor, master in ottimizzazione neuropsicofisica e CRM terapia, Autrice del libro edito da Tecniche Nuove “Guarire con la neurobiologia”; dipendente della ASL di Pescara Dipartimento di Prevenzione incarico di lavoro in Educazione alla Salute presso la Medicina dello Sport) ha parlato di “Psicobiologia: la mente nel corpo”, ovvero delle emozioni che indirizzano il funzionamento di tutti gli organi del corpo, la PNEI, l’effetto placebo e l’effetto nocebo, sono realtà scientifiche dimostrabili.

Il Dottor Domenico Mastrangelo (Medico, Ematologo, Oncologo, Oftalmologo, Ricercatore UniSi, Master in Farmacologia e Responsabile Scientifico di AURET) ha relazionato in merito a “Vaccinazioni obbligatorie tra Scienza e Diritti Umani”.

L’Avvocato Roberto Mastalia (Esperto in Medical Malpractice, tutela delle disabilità, Presidente dell’Associazione AURET, Patrocinatore in Cassazione, Vice fondatore della Camera Civile di Perugia) ha illustrato ai presenti la sua relazione in tema di “Deontologia Professionale, Responsabilità medica ed infermieristica” evidenziando le responsabilità che competono a chi si appresta ad esericitare attività medica ed infermieristica.

Il video del convegno sarà disponibile online fra qualche giorno sul sito internet dell’associazione AURET e sulla pagina Facebook.

