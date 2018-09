L’appuntamento è per martedì 18 settembre alle ore 21 con un torneo che si svolgerà su 3 turni: 2 mitchell e una danese per 4 smazzate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo del torneo di beneficenza organizzato in occasione della Festa della Madonna della Marina, si torna a giocare a burraco al Circolo Mare Bunazz in via dei tigli.

L’appuntamento è per martedì 18 settembre alle ore 21 con un torneo che si svolgerà su 3 turni: 2 mitchell e una danese per 4 smazzate.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “3m Projetc” e si applica il regolamento di gioco U.S. Acli.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere alla referente di gara Patrizia (3398317594) oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e il gruppo facebook “U.S. Acli Marche settore burraco”.

