SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un week end ancora denso di successi per la Collection Atletica Sambenedettese quello appena trascorso. Sabato 8 settembre la rappresentativa delle Marche è scesa in gara nel 27° Trofeo internazionale Città di Majano, in provincia di Udine, per una classica manifestazione riservata alle categorie Cadetti (nati 2003-04) e Ragazzi (2005-06). Ventidue le squadre partecipanti, di cui nove estere ed i portacolori della Collection Atletica Sambenedettese hanno degnamente onorato la convocazione con il successo di Eva Joao Polo nel lancio del disco con 32,44 , il terzo posto di Irene Pagliarini negli 80 metri con 10”53 ed il settimo di Luca Patrizi sempre negli 80 con l’ottimo crono di 9”73, suo nuovo personal best.

Patrizi e Pagliarini hanno poi contribuito al secondo posto nella staffetta marchigiana della 4 x 100 sia a livello maschile che femminile.

Si sono svolti presso lo Stadio “Giovanni Cornacchia” a Pescara i Campionati Italiani Assoluti da venerdì 7 a domenica 9 settembre. Enrica Cipolloni, atleta cresciuta nelle fila della Collection Atletica Sambenedettese ed attualmente in forza alle Fiamme Oro di Padova ed allenata dal Prof. Francesco Butteri, ha conquistato il bronzo con 5097 punti nell’eptathlon , alle spalle di Sveva Gerevini ( 5322 punti ) e di Federica Palumbo( 5229 punti ).

Il Campione italiano universitario Andrea Pacitto è invece giunto quinto con 14”94 nella seconda semifinale dei 110 metri ad ostacoli, non riuscendo pertanto ad accedere alla finale, traguardo in verità piuttosto arduo da ottenere.

In ambito regionale, strepitoso bottino da parte degli atleti Master della Collection ai Campionati Regionali individuali svoltisi a Montecassiano sabato 8 e domenica 9.

Gli evergreen Orange hanno vinto 17 ori, 3 argenti ed 1 bronzo.

I nuovi campioni regionali 2018 sono : Francesco Bruni (M75 salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta e 100 metri), Cesare Alesi (M55 salto in alto, salto con l’asta, lancio del disco e lancio del giavellotto ) Franco Marcheggiani ( M80 lancio del martello e martello con maniglia, lancio del peso ), Carlo Sebastiani ( M60 lancio del peso e disco ), Luca Bagnara ( M45 salto in alto e salto in lungo ), Katya De Angelis ( M45 5000 metri ) ed Anna Partemi (M50 5000 metri ).

Da ricordare infine, in occasione del Meeting sotto le stelle svoltosi a fine agosto ad Ancona, l’eccellente prestazione ottenuta dall’astista di livello nazionale Edoardo Giommarini, allievo allenato da Giuseppe Giorgini, che ha scagliato l’attrezzo nel lancio del giavellotto alla ragguardevole misura di 52 metri e 22 centimetri, siglando il nuovo record sociale di categoria.

“Appuntamento al prossimo week end che vedrà il nostro splendido impianto ospitare i Campionati individuali regionali categoria Cadetti, Allievi, Juniores e Promesse e che sentenzieranno le società vincitrici dei Campionati di Società Marchigiani Cadetti/e ed Allievi/e. Vi aspettiamo pertanto numerosi per tifare tutti i nostri giovani atleti ed atlete tra i quali la vice campionessa europea Emma Silvestri che si cimenterà in tre gare ( 400 metri, 400 metri ad ostacoli e staffetta 4 x 400 )” fanno sapere dal Club.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)