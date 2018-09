ROMA-Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini ha dichiarato a fine assemblea di aver ascoltato le società (Avellino il cui ricorso era stato respinto, Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana e Virtus Entella) che avevano presentato i ricorsi. e che tra lunedì sera al massimo martedì mattina si deciderà in via definitiva se la Serie B resterà a 19 squadre o tornerà in corsa a 22.

Intanto questo tira e molla cadetto blocca anche la Serie C i cui Gironi e Calendari dovevano essere ufficializzati domani pomeriggio (ore 18 in diretta tv su Sportitalia).

Di fatto, slitterà ancora anche l’inizio del campionato, programmato per il weekend del 15 e 16 settembre: impensabile infatti organizzare le trasferte delle società partecipanti in così poco tempo.

Ecco le 19 squadre (col blocco ripescaggi) che almeno per ora compongono la Serie B 2018/19:

ASCOLI, BENEVENTO (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20°), BRESCIA, CARPI, CITTADELLA, COSENZA (neopromosso avendo vinto i Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), CREMONESE, CROTONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FOGGIA, LECCE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A), PADOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), PALERMO, PERUGIA, PESCARA, SALERNITANA, SPEZIA, VENEZIA e VERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°).

Ecco le squadre (per ora 59) divise per regioni che in base ai risultati del campo dovrebbero comporre la Serie C (ex Lega Pro) 2018/19:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): Matera e POTENZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H).

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e VIBONESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) .

Campania (4) : Casertana, CAVESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone H , vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Juve Stabia e Paganese.

Emilia Romagna (5): IMOLESE (Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone), Piacenza, Pro Piacenza, Ravenna e RIMINI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D).

Friuli Venezia Giulia (2): Pordenone e Triestina.

Lazio (2): RIETI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G) e Viterbese Castrense.

Liguria (2): ALBISSOLA 2010 (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E) e VIRTUS ENTELLA (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 19a, pareggiando poi il doppio spareggio play out contro l’Ascoli; ?B)

Lombardia (6): Albinoleffe, AURORA PRO PATRIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2018), Feralpisalò, Giana Erminio, Monza e Renate.

Marche (4): Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e VIS PESARO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F) .

Piemonte (5): Alessandria, Cuneo, GOZZANO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), JUVENTUS B (seconda squadra della famosa società di Serie A) NOVARA (?B; retrocesso direttamente dalla Serie B dove la scorsa stagione è giunto 20°) e PRO VERCELLI (Retrocessa dalla Serie B dove è giunta 21a; ?B)

Puglia (3): Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (2): Arzachena ed Olbia.

Sicilia (3): Catania (?B), Sicula Leonzio, Siracusa e Trapani.

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena (?B)

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e TERNANA (retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a; ?B).

Veneto (2): Lanerossi Vicenza (che si è fuso col Bassano Virtus [il quale ripartirà col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]) Virtus e VIRTUS VECOMP VERONA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), la seconda squadra di A, le neopromosse (dalla Serie D) e le ripescate.

(?B)= potrebbero ancora essere ripescate in Serie B (se non sarà a 19 squadre)

A queste squadre sopra citate si potrebbero aggiungere altre squadre ripescate.

Ecco la possibile composizione dei tre Gironi di Serie C 2018/19:

GIRONE A (a 20 squadre): Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus B (o Under 23 che dir si voglia), Lucchese, Novara (se non sarà ripescato in Serie B), Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli (se non sarà ripescata in Serie B), Robur Siena (se non sarà ripescata in Serie B) e Virtus Entella (se non sarà ripescata in Serie B).

GIRONE B (a 20 squadre): Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana (se non sarà ripescata in Serie B), Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro. La soluzione diversa in questo Girone potrebbe essere l’inserimento di Piacenza e Pro Piacenza al posto di Monza (che resterebbe come la scorsa stagione nel Girone A) e Ternana (in caso di ripescaggio o di inserimento nel Girone C).

GIRONE C (a 19 squadre): Bisceglie, Casertana, Catania (se non sarà ripescato in Serie B), Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 166 volte, 172 oggi)